Na Prix Danube sa Slovensku ušli dve čestné uznania

27. sep 2003 o 14:46 SITA

BRATISLAVA 27. septembra (SITA) - Slovensko získalo na 17. ročníku medzinárodného festivalu programov pre deti a mládež Cena Dunaja - Prix Danube 2003, ktorý dnes vyvrcholí v Bratislave, dve čestné ceny v hlavných kategóriách. Detský program Gombík z produkcie Slovenskej televízie (STV) ocenili porotcovia v kategórii magazíny do 10 rokov a projekcia Hlinená tehla - veselý dom režiséra Františka Jurišiča získala čestné uznanie v kategórii animované programy.

Cenu Dunaja v kategórii dokumentárne a informatívne programy do 10 rokov udelila porota holandskému príspevku To je hračka!: Arašidové maslo. V ďalšej kategórii dokumentárnych filmov od 10 do 16 rokov zvíťazil francúzsky program Moja Celine. Čestné uznania v týchto dvoch kategóriách si odniesli tvorcovia čínskeho dokumentu Pán Tung, dovoľte mi zostať! a autori francúzskej snímky Poslať, či neposlať. Za magazíny do 10 rokov ocenili porotcovia Grand Prix program PhytagoraPrepínač z japonskej produkcie. V kategórii magazíny od 10 do 16 rokov zvíťazil dánsky Junior a čestné uznanie udelili nemeckému programu New Foundland.

Spomedzi dramatických programov do 10 rokov ocenili iránsky film Zelený rám a čestné uznanie patrí holandskej snímke Trapasy: Ľúbostný list. Za najlepší dramatický program pre mládež od 10 do 16 rokov vyhlásili film Veľkej Británie Byť Evou a čestné uznanie udelili tiež britskej snímke Za zatvorenými dverami. Tento film zaujal aj sedemčlennú detskú porotu, ktorá pôsobila na festivale popri dvoch medzinárodných porotách. Detskí porotcovia zároveň ocenili aj francúzsky animovaný program Loulou. Hlavná porota vybrala za najlepší príspevok v kategórii animovaných programov nemecký film Starkého anjel.

Jednou z nových cien na tohtoročnom festivale je Cena primátora mesta Bratislavy. Andrej Ďurkovský sa rozhodol udeliť ju snímke scenáristky a režisérky Babety Koči z Nemecka Napokračovanie: Dokument o preprave Jumba, v ktorom deťom približuje prepravu obrovského lietadla do múzea v nemeckom Speyeri. Ako uviedla autorka, cena ju veľmi potešila a v súčasnosti už pracuje na novom dokumente o 11-ročnom dievčatku, ktoré sa samo vybralo do Berlína, aby sa stalo baletkou. Cenu na festivale udelilo aj Medzinárodné centrum filmov pre deti a mládež, ktoré si vybralo animovaný program z francúzskej produkcie Vládca oblačnej hory.

Na festivale Prix Danube súťažilo 80 detských a mládežníckych televíznych programov z 27 krajín sveta. Slovensko v súťaži reprezentovalo šesť programov. Najviac filmov v súťaži malo Nemecko, Holandsko a Veľká Británia. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 79 televíznych spoločností z 39 krajín so 187 programami. Výberová komisia z nich vybrala necelú polovicu a rozdelila ich do siedmich kategórií. Víťaznú snímku každej z nich si budú môcť pozrieť aj diváci STV.

