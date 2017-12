Britský film Byť Evou získal Cenu Dunaja na 17. detskom festivale Prix Danube

27. sep 2003 o 18:17 TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Britský krátky film Byť Evou získal na 17. medzinárodnom festivale programov pre deti a mládež Prix Danube 2003 hlavnú Cenu Dunaja v kategórii dramatických programov pre deti od 10 do 16 rokov.

Tvorcovia filmu sa snažili zachytiť svieži, veselý a optimistický pohľad na život dospievajúcich očami päťnásťročnej Eve. Tá akoby mala v hlave zabudovanú videokameru, ktorá pretáča, pauzuje, spomaľuje alebo zrýchľuje rozličné udalosti, kedykoľvek hlavná hrdinka potrebuje niečo preskúmať iným spôsobom.

Slovenskí režiséri sa presadili v dvoch kategóriách. Film Hlinená tehla z produkcie STV získal čestné uznanie v oblasti animovaných programov a program STV Gombík v sekcii magazínov do 10 rokov.

Generálna tajomníčka festivalu Ida Hledíková videla všetkých takmer dvesto filmov prihlásených do súťaže a je hrdá na výberovú komisiu, že vybrala kvalitné diela. "Mali sme nos na tie dobré filmy, vybrali sme ich a porota ich ocenila," dodala. Vzhľadom na veľmi obmedzený rozpočet úzky realizačný štáb "šiel na doraz svojich síl", Hledíková s kolegami sa cíti veľmi vyčerpaná, "ale asi sme to robili zo srdca a možno to bolo aj cítiť, takže som rada," konštatovala.

V siedmich súťažných kategóriách porota hodnotila spolu 80 detských a mládežníckych programov z 27 krajín. Ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček spolu s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským avizovali, že budúci ročník Ceny Dunaja bude užšie spojený s bratislavským mestom, nielen s STV v Mlynskej doline. bmg rč