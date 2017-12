Norisová gratulovala novej muzikálovej Tereze medzi prvými

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenská herečka Zuzana Norisová, ktorá zažiarila v známom českom filmovom muzikáli Rebelové, už v jeho novej divadelnej podobe nehrá. Napriek tomu si v pražskom divadle Broadway nenechala v piatok večer ujsť jeho prvú premiéru, ktorú aj uviedla.

Norisová, ktorá vo filmovej verzii stvárnila hlavnú postavu Terezy, bola novou podobou Rebelov nadšená. Po skončení premiéry prišla dokonca medzi prvými do zákulisia zablahoželať "novej" Tereze, ktorú hrala rovnako slovenská herečka Zdenka Trvalcová. "Je naozaj výborná a krásne spieva," nechala sa počuť Norisová, ktorá si v nových Rebeloch nezahrala hlavne z časových dôvodov. "Začalo sa skúšať v lete a natáčala som seriál v Ostrave. Potom som od konca augusta začala skúšať činohru, tu v Prahe, na čo som sa tešila," povedala a dodala, že nerada opakuje dvakrát tie isté veci. Norisovú však počas piatkovej premiéry "dostali" niektoré zo známych skladieb muzikálu a neskôr sa netajila tým, že si potichu väčšinu aj zaspievala.

Prvá premiéra "divadelných" Rebeloch bola "plná" slovenských hercov. Po boku Zdenky Trvalcovej sa napríklad v úlohe Bugyny predstavila ďalšia Slovenka Alžbeta Stanková. "Premiéra je plná Sloveniek, ktoré sa hrajú na nefalšované Češky. Na tom je vidieť, aká je v Českej republike absencia talentov," okomentoval pre TASR režisér muzikálu Filip Renč, podľa ktorého sú slovenské herečky a speváčky skvelé. "Majú temperament, asi je to tá ďvýchodnáď krv, ktorá sa valí do Prahy, do rôznych divadiel. A je to dobre, pretože majú šmrnc."

Premiérové uvedenie muzikálu, ktorý jeho autori označujú aj za multimediálnu show, si nenechalo ujsť viacero známych tvárí českého showbiznisu. Medzi nimi nechýbali aj dvaja z členov muzikálovej "maturitnej komisie" - Helena Vondráčková a Václav Neckář, ktorí sa však spolu s Karlom Gottom ukážu počas predstavenia len prostredníctvom videoprojekcie. "Veľmi sa mi predstavenia páčilo. Je to naozaj svižné, pekné predstavenie," povedala po piatkovej premiére Vondráčková a jej názor potvrdil aj Václav Neckář.

"Slovenskú príchuť" budú mať aj ďalšie predstavenia tohto českého muzikálu. V úlohe Terezy sa budú totiž striedať aj dvojičky Tweens a ich spolužiačku Julču bude s nimi hrať zase Zdenka Trvalcová. V trojlístku vojenských zbehov, ktorí sú hlavnými mužskými postavami, budú Slováci dvaja: Ján Slezák ako Šimon a Juraj Bernáth ako Eman. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál. Domáca redakcia TASR ponúka k správe zvukový záznam.

