Aj stromy súťažia, ktorý je najkrajší

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Upozorniť na význam stromov v životnom prostredí a vzbudiť záujem verejnosti o svoje okolie je cieľom celoslovenskej súťaže Strom roka 2003, ktorú vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko spolu s Mests

28. sep 2003

ký výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Bratislave. Organizátori zároveň chcú umožniť verejnosti, aby predstavila najkrajší strom Slovenska a priblížila aj príbeh, ktorý s ním súvisí, informovala agentúru SITA Zuzana Hudeková z REC.

Svoje stromy mohol do súťaže nominovať každý záujemca, pričom odborná komisia do užšieho finále vybrala 12. O tom, ktorý z nich sa stane víťazom, môžu rozhodnúť všetci občania. Svojmu favoritovi môže do 18. októbra dať hlas každý, a to prostredníctvom e-mailu mvszopk@iternet.sk, telefonicky na čísle 02/ 5441 3968, pomocou SMS na 0902 112 417, alebo priamo cez internetovú stránku www.zelen.sk. Na tejto stránke sú zverejnené aj fotografie stromov-finalistov.

Súbežne s touto súťažou vyhlásili organizátori aj súťaž Strom - hrdina roka 2003. Jej cieľom je upozorniť verejnosť na stromy, ktoré úspešne vzdorujú tlaku výstavby, doprave a iným aspektom civilizácie.