Zomrel americký komik a tanečník Donald O'Connor

Los Angeles 29. septembra (TASR) - Americký komik a tanečník Donald O'Connor, ktorý sa preslávil svojím akrobatickým výkonom v muzikáli Spievanie v daždi ...

29. sep 2003 o 3:15 TASR

Los Angeles 29. septembra (TASR) - Americký komik a tanečník Donald O'Connor, ktorý sa preslávil svojím akrobatickým výkonom v muzikáli Spievanie v daždi (1952), zomrel v sobotu vo veku 78 rokov na srdcový infarkt v kalifornskom domove dôchodcov. Agentúru AP o tom v nedeľu informovala jeho dcéra Alicia.

Za televíznu šou The Colgate Comedy Hour dostal O'Connor v roku 1954 cenu Emmy, ale Oscara od Akadémie filmových umení a vied sa nikdy nedočkal. Ani na sklonku života ho kvôli tomu neopúšťala dobrá nálada. Jeho posledné slová údajne boli: "Ďakujem Akadémii za cenu pre moje celoživotné dielo, ktorú niekedy dostanem."

O'Connor dosiahol vrchol svojej kariéry v 50. rokoch. Nakrútil niekoľko komédií zo série Francis the Talking Mule (Francis, hovoriaca mulica) a množstvo muzikálov, v ktorých predviedol svoj tanečný talent.

V muzikáli Spievanie v daždi hral po boku Gena Kellyho a Debbie Reynoldsovej. V rytme pesničky Make 'Em Laugh podal podľa kritikov najlepší tanečný výkon, aký sa dovtedy podarilo nakrútiť. Vtedy 27-ročný O'Connor robil choreografiu celej scény a podľa vlastných slov sa orientoval podľa toho, na čom sa dve asistentky na "pľaci" najviac zabávali. Výstup bol taký namáhavý, že O'Connor zostal po nakrúcaní tri dni ležať v posteli, aby si jeho ubolené telo oddýchlo.

O'Connor sa narodil v roku 1925 v Chicagu v rodine cirkusových artistov. Už ako dieťa vystupoval s rodičmi. V jedenástich rokoch prvýkrát účinkoval vo filme - so svojími bratmi sa objavil v tanečnej scéne snímky Melody for Two. O tejto fáze svojho života neskôr povedal: "Ukázal na mňa jeden hľadač talentov a povedal 'To dieťa musíme mať'. Tak sa aj stalo. Jednoducho naozajstný hollywoodsky príbeh."