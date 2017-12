Alanis Morissettová zakončila koncert v Peru zvolaním: "Ďakujem, Brazília!"

Lima 29. septembra (TASR) - Kanadská speváčka Alanis Morissettová nedávno šokovala svojich juhoamerických fanúšikov, keď koncertné vystúpenie v Peru zakončila radostným zvolaním: "Ďakujem, Brazília!"

29. sep 2003 o 13:30 TASR

Speváčke sa toto faux pas podarilo pred 14-tisícovým publikom na športovom štadióne Monumental Stadium v peruánskej metropole Lima. Za svoj omyl si vyslúžila studenú sprchu kritiky od väčšiny peruánskych denníkov, no niektoré sa nad jej geografickú nevedomosť predsa len dokázali povzniesť.

"Už sme jej to odpustili," napísal denník Ojo, "vďaka jej kúzelnému predstaveniu, v ktorom sme boli svedkami umenia skutočnej rockovej hviezdy."

Denník uznal, že to bolo po prvý raz, čo sa v Peru niečo také prihodilo, no voči speváčkinmu prehrešku sa postavil mimoriadne chápavo a prisúdil ho "emocionálnemu vzrušeniu, ktoré Alanis cítila vďaka tomu, že je v Peru".

Pred koncertom, ktorý je súčasťou jej latinskoamerického turné Feast on Scraps, navštívila Alanis Morissettová slávne zrúcaniny starého inkského mesta Macchu Picchu. Z Peru pokračuje do krajiny, ktorej už raz poďakovala - do Brazílie.