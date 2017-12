Fotografické Slovensko v Dome fotografie

POPRAD - Po premiére začiatkom roka v kanadskom Montreale, zastávke v Slovenskom inštitúte v Ríme, je výstava Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov v týchto dňoch inštalovaná v Dome fotografie v Poprade.

30. sep 2003 o 11:00

Martin Marenčin - z cyklu Slowly Slovakia, Detva 2001.

„Slovensko na rozhraní milénií je krajinou, ktorá spája neuveriteľné príbehy minulosti a absurdné situácie prítomnosti: snúbi sa moderný život v mestách s chudobou na vidieku, svet mladých s dožívajúcou generáciou, priemyselné zóny s krásami prírody,“ hovorí kurátorka projektu Lucia Benická. „Každá fotografia je zachytená objektívom cez sito bohatého vnútorného sveta autorov. Dokáže tlmočiť podoby Slovenska tak, ako ho nevedome vnímame v každodennej realite.“

Výstava predstavuje Slovensko od najsevernejších oblastí zabudnutého a opusteného sveta hornej Oravy v podaní Pavla Breiera a Jaroslava Sýkoru, cez fotografie Alana Hyžu, ktorý sa orientuje na okrajové sociálne skupiny v rôznych opustených objektoch, na smetiskách, ale i na Rómov. Subjektívnu dokumentárnu fotografiu reprezentuje Andrej Bán prostredníctvom fotografií z cyklu Iné Slovensko. Snímky Jozefa Ondzika z cyklu Z dediny na vidiek zobrazujú kontrasty života v meste i na vidieku. Obrazovú správu o krajine 2000 - 2003 predstavuje dokumentarista Martin Kollár. Kontrastnú prezentáciu formou bilbordov zvolil Martin Marenčin, ktorý na svojich fotografiách konfrontuje slovenský folklór s nástupom západnej komercionalizovanej kultúry. Nový dokument zastupuje Lucia Nimcová, ktorá sa prezentuje fotografiami z projektov Periférie a Pankáči.

Podľa Lucie Benickej je fotografické Slovensko krajinou nevyčerpateľnej inšpirácie a kontrastov v kultúre a ľudských osudoch. „Podáva pravdivý, i keď niekedy neľútostný obraz o realite, ktorú si je ťažko priznať. Slovensko objektívom vybraných ôsmich fotografov je iba krátkou exkurziou, zloženou z rôznorodých príbehov, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad obdobím, v ktorom žijeme.“

Výstava Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov potrvá v Dome fotografie v Poprade do 26. októbra. Expozícia je sprístupnená denne okrem nedele od 10.00 h do 18.00 h, v sobotu do 14.00 h.

ĽUDOVÍT PETRÁNSKY