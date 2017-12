Sting je až trocha chladným soulmanom

30. sep 2003 o 9:00

Meno Sting sa v posledných týždňoch pretriasalo v médiách skôr pre jeho nehudobné aktivity, ako údajných šesť hodín sexu so svojou manželkou. Po vydaní aktuálneho albumu Sacred Love (Posvätná láska) sa však môžeme venovať jeho hudbe, vyprofilovanej do štýlu, ktorému dnes nevďačne hovoríme inteligentný pop.

Sting sa dávno vypracoval za nezameniteľného skladateľa, ktorého piesne, hoci náročné, sú prístupné širokému publiku. Hudobné encyklopédie však ubezpečujú, že jeho poslednou výbornou platňou bola Ten Summoner‘s Tales z roku 1993. Odvtedy nahral niekoľko pozoruhodných skladieb (I Hung My Head, Shape Of My Heart, Desert Rose), ale vyrovnanú kolekciu silných pesničiek sa mu vyprodukovať nepodarilo.

Ako tento britský spevák a skladateľ, bývalý člen legendárnych Police tvrdí, Sacred Love by mohol byť v jeho kariére novým nadýchnutím: „Najprv som nemal chuť napísať nové piesne. Po jedenástom septembri a počas vojny bolo veľmi ťažké byť tvorivý. Rozčarovanie z toho všetkého sa prejavilo na nových pesničkách. Je tam strach a hrôza, ale tiež obrovská radosť a viera. Je to svojím spôsobom veľmi realistický album,“ povedal o Sacred Love.

Sting je Marvinom Gayom pre 21. storočie, napísal o jeho novom albume prestížny magazín Rolling Stone. Toto prirovnanie platí, keď témou jeho piesní je láska a tá je nosným motívom všetkých skladieb Sacred Love. Černošskí souloví speváci šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov spievajú o láske tak, že vám po chrbte behajú zimomriavky. Sting je príliš rozvážny na to, aby prekonal hranice vášne. V duete Whenever I Say Your Name mu v tom pomáha súčasná kráľovná soulu Mary J. Blige. Svoj belošský „chlad“ sa Sting pokúša nahradiť muzikantstvom a citom pre melódiu.

Zabudnime na prvý singel - Send Your Love - ten sa podlizuje po zvukovej stránke moderným trendom, skôr sa započúvajme do skladieb Dead Man‘s Rope alebo Stolen Car s pozoruhodným veršom: „Som iba chudobný chlapec v aute boháča.“ A pieseň This War je určite jeho najrockovejšou výpoveďou od jeho silných protestných vecí, ktoré nahral v osemdesiatych rokoch.

„Neexistuje náboženstvo, iba sex a hudba,“ tvrdí Sting. Lenže väčšina pesničiek na Sacred Love je príliš pochmúrna a uzavretá, takže sa mu nedarí vtiahnuť nás do nich a dokázať, že „láska dokáže spasiť deň,“ tak ako spievajú čierni soulmani. A kedysi aj samotný Sting.

PETER BÁLIK

RECENZIA / HUDBA

Sting: Sacred Love o A & M Records o 2003 o 12 piesní