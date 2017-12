Nadšené publikum Richarda Müllera

30. sep 2003 o 8:25

PREŠOV - Richard Müller v rámci svojho turné dnes po prvýkrát vystúpi v Bratislave, v Športovej hale na Pasienkoch o 19.00 h. Priaznivci sú doterajšími koncertmi zatiaľ nadšení. „Milý Rišo, ďakujem ti za koncert, bolo to úžasné. Všetci od perkusionistu až po teba podali úžasný výkon, veď ste spievali dve a pol hodiny v kuse. A bolo to skvelé,“ napísala o sobotnom košickom koncerte do diskusného fóra na stránke www.muller.sk poslucháčka Jana. Fanúšikovia sa však sťažujú, že Richard mal na východe Slovenska len dva koncerty.

Pre obrovský záujem sa spevák v Bratislave predstaví ešte dvakrát - zajtra a v nedeľu, pričom lístky sú už dlhodobo vypredané. Zo Slovenska potom zamieri do Čiech, kde odohrá dva koncerty - 3. októbra v Brne v Hale Rondo a 8. októbra v pražskej T-Mobile aréne. Finále je naplánované 14. októbra v londýnskej Astórii.

Na turné Müllera sprevádza skupina Ivana Táslera, špeciálnym hosťom je huslistka a speváčka Iva Bittová. Ako predkapela v slovenskej časti turné vystupuje skupina Kryštof, len 5. októbra v Bratislave ju nahradí skupina Para. V českej časti turné budú koncerty začínať vystúpením Anny K. a jej skupiny. (čtk)