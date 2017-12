Na filmové plátna by sa mala dostať aj televízna detektívka Magnum

1. okt 2003 o 10:03 TASR

Los Angeles 1. októbra (TASR) - To čo sa páčilo televíznym divákom na celom svete, by malo byť podľa predpokladov hollywoodskych producentov úspešné aj na filmovom plátne. Po megaúspechu filmu Charlieho anjeli, by mala na kiná zaútočiť aj ďalšia televízna detektívka Magnum.

Scenár k filmovej podobe podľa magazínu Daily Variety napíše autor filmu Austin Powers Michael McCullers. Zatiaľ však zostáva nejasné, kto sa zhostí hlavnej úlohy. V úspešnej televíznej sérii z 80. rokov hral súkromného detektíva na Hawaji Tom Selleck.