Oscaroví porotcovia budú musieť hodnotiť filmy v kinách

1. okt 2003 o 18:58 TASR

New York/Los Angeles 1. októbra (TASR) - Porotcovia americkej filmovej akadémie, ktorá rozhoduje o udeľovaní Oscarov, budú odteraz musieť súťažné snímky hodnotiť priamo v kine a nie v pohodlí domova.

Najväčšie hollywoodske štúdiá sa podľa denníka Los Angeles Times dohodli, že filmy už nebudú porotcom zasielať domov na videokazetách a DVD, čím vyhoveli odporúčaniu združenia Motion Picture Association of America.

Oficiálnym dôvodom zavedenia tohto "nepohodlného" opatrenia sú obavy hollywoodskych štúdií, že takýmto spôsobom distribúcie filmov by si mohli škodiť sami sebe. Takmer úplne nové filmy by sa totiž dali ľahko skopírovať a dostať do internetu ešte pred ich premiérou v kinách.

Odborníci sa na druhej strane obávajú, že nové opatrenie môže znevýhodniť nekonvenčné filmy bez hviezdneho hereckého obsadenia, ktoré premietnu len v niekoľkých "alternatívnych" kinách. Podľa nich sa môže stať, že porotcovia pôjdu iba do najbližšieho komerčného kina a filmy, ktoré tam neuvidia, nezaradia ku kandidátom na Oscara.