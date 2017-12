Aplauz pre muža v bielej košeli

Búrlivým aplauzom privítala v utorok večer vysokého muža v okuliaroch a bielej košeli vypredaná hala na bratislavských Pasienkoch. Richard Müller rozpažil ...

2. okt 2003 o 9:30 PETER BÁLIK

FOTO SME - PAVOL MAJER

Búrlivým aplauzom privítala v utorok večer vysokého muža v okuliaroch a bielej košeli vypredaná hala na bratislavských Pasienkoch. Richard Müller rozpažil ruky v známom geste, prečkal ovácie, sadol si na barovú stoličku a predstavil dvoch hlavných aktérov večera Ivu a Ivana, čiže Ivu Bittovú a Ivana Táslera.

Jeho prvý z troch bratislavských koncertov, ktoré sa konajú v rámci veľkého turné Tour ‘03, sa mohol začať.

Po ambicióznych českých predkapelách, funkových Dan Dragoun Band a stále populárnejších Kryštof budujúcich si trpezlivo na Slovensku zázemie, Müller svoj koncert odštartoval len so sprievodom akustickej Táslerovej gitary a huslí Bittovej. Komorné Spočítaj ma a Dočista, piesne zatiaľ z jeho posledného albumu 01, s ním odspievali celé Pasienky.

S tónmi prvej českej skladby večera Nina Ricci zo spevákovho „barokového“ obdobia sa už predstavil celý Ivan Tásler Band. Ten pripomínal jeden veľký „šlapajúci“ orchester, rokenrolový cirkus, akýsi springsteenovský band, kde všetci členovia sa podriaďujú potrebám pesničky a lídra.

Skupinu, ktorej jadro tvorili členovia IMT Smile, doplnili známi hudobníci ako klávesák Marián Čekovský, perkusionista Igor „Ajdži“ Sabo a dychová sekcia Františka Koppa.

Pozornosť sa však upierala predovšetkým na obrovskú Müllerovu postavu, Bittovej tančeky a „toreádorské“ Táslerovo nasadenie. Bez zbytočných aranžmánov a s jednoduchým osvetlením Müller previedol Pasienky svojou „greatest hits“ šou. Tá mala však ďaleko iba od nostalgického omieľania notoricky známych pesničiek. Skupina hrala nadoraz a živelne ako napríklad v Nebude to ľahké či pomalej Rieke, ktorá vygradovala do strhujúceho záveru so sólovou gitarou Tomáša Okresa a vokálov Bittovej.

Verklíkovosti Po schodoch sa hudobníci vyhli tak, že z nej urobili odľahčenú funky verziu. Najviac hitov pochádzalo z „nulajednotky“, ktorá vznikla v spolupráci s Ivanom Táslerom. Z nej zazneli aj nádherné Dve líšky, ale aj nie príliš nápadité pseudolatino Ako vánok. „Tento album je aj tak trochu náš,“ povedal pred časom kapelník a klávesák IMT Smile Miro Tásler.

Populárny spevák sa nepúšťal do veľkých predslovov, pri sólach sa vzdialil a pozoroval dianie na pódiu z pozadia. Cigaretku na dva ťahy predstavil slovami „je to vlastne pesnička o tom, že fajčenie škodí zdraviu.“ Pred duetom s Bittovou sa na chvíľu zastavil a vzdal hold svojmu bývalému blízkemu spolupracovníkovi Jarovi Filipovi.

Finále oddialil samostatný elektronický blok Bittovej a DJa Javasa. Hlavná hviezda večera po návrate na pódium poďakovala divákom, že jej pomohli vrátiť sa a vplynula spevom do osobnej skladby Nahý II, za ktorou nasledovali superhity Štěstí je krásná věc s vanmorisonovským kabátom, Srdce jako kníže Rohan a Koniec sveta. S ním sa skončilo aj vystúpenie, ktoré na tomto istom mieste Müller naposledy odohral pred šiestimi rokmi. Na Pasienky tentoraz neprišiel v limuzíne ako šoumen a počas večera ani neodovzdával žiadne ceny.

Jeho návrat bol koncertom človeka, ktorý sa vyhrabal z vážnych prešľapov a chcel sa predstaviť „iba“ ako skutočný spevák a skladateľ.