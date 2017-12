Divadelné premiéry

2. okt 2003 o 13:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Leoš Janáček: Káťa Kabanová. Opera Slovenského národného divadla. Réžia: Josef Průdek. Scéna: Ján Zavarský. Hrajú: Klaudia Dernerová/Eva Jenisová, Ľudovít Ludha a ďalší. Premiéra: 3. a 4. októbra.

Prvá operná premiéra novej sezóny je piatym naštudovaním Janáčkovej Káte. Dramaturgia sa k Janáčkovi vracia zámerne - v súčasnosti patrí medzi najhranejších operných skladateľov dvadsiateho storočia. „Keď sme boli v Londýne, v repertoári sme objavili piatich Janáčkov. Jeho diela hrajú v Hamburgu, v Paríži hrali tri v jednom týždni, v Japonsku je dokonca Spoločnosť Janáčkových priateľov. Leoš Janáček je in,“ tvrdí generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Dušan Jamrich.

Osud nešťastne zamilovanej ruskej manželky pripravil hosťujúci a zároveň debutujúci umelecký tím na našej prvej opernej scéne. Režijne ho vedie Josef Průdek: „Tu sa nemôže stať, že divák povie o spevákovi, že spieval dobre, no hral nepresvedčivo. Alebo že výborne to zahral, ale jeho spevácke kvality sú slabšie. Umelci musia tak dokonale splynúť s postavou, že divák ani nezaregistruje, že sa v tej opere spieva.“

S Káťou okrem Klaudie Dernerovej splynula aj Eva Jenisová, pre ktorú to je ďalšia Kabanová v poradí. V tejto opere účinkovala napríklad aj na Novom Zélande. „Lákadlom bola spolupráca s pánom režisérom. Každá Káťa je iná, ale v podstate sú všetky rovnaké,“ povedala Eva Jenisová.

Zlatí chlapci – bez ženy, no nežne

Neil Simon: Zlatí chlapci. Divadlo West v Bratislave. Réžia: Vladimír Strnisko. Scéna: Martin Čurilla. Hrajú: Marek Ťapák, Leopold Haverl a Marián Zednikovič. Premiéra: 2. októbra.

Americký dramatik s Pulitzerom a niekoľkými nomináciami na Emmy, Tony či nomináciami Americkej filmovej akadémie bol svojho času terčom kritiky, ktorá mu zazlievala málo komerčných komédií. U diváka však bol veľkým obľúbencom rovnako ako je dnes obľúbencom divadelných dramaturgií. Zlatí chlapci sú totiž ďalším jeho titulom na našich javiskách.

Príbeh o divadelnom agentovi, ktorý má takmer po dvanástich rokoch obnoviť spoluprácu dvoch hereckých partnerov, je hra pre hercov s bohatou životnou i divadelnou skúsenosťou. „Zlatí chlapci sa zapodievajú otázkou staroby a s ňou spojenou nevyhnutnou krízou. Možno to nie je práve najobľúbenejšia téma pre priemerného návštevníka divadla, no pre mňa je to to najlepšie, čo som doteraz vytvoril,“ píše v bulletine o hre Neil Simon.

Inscenáciu charakterizuje newyorské prostredie a židovský humor a má rýdzo pánske obsadenie. Nechýba na javisku ženský šarm? „Musíme si vystačiť sami,“ dodáva Marek Ťapák.