Čím väčšie sú zbrane v Meste bohov, tým menšie deti ich držia

Mesto bohov (Cidade de deus) * Brazília / Francúzsko / USA 2002 * Réžia: Fernando Meirelles, scenár: Bráulio Mantovani * Hrajú: Alexandre Rodrigues, Matheus Nachtegaele, Jonathan Haagensen * Premiéra v SR: dnes

Začiatok roka priniesol Gangy New Yorku, najdlhší, najdrahší a najťažšie porodený film Martina Scorseseho. Dielo, ktoré zožalo mnoho obdivu, ale akosi žiadne pravé nadšenie. Kto si pozrie film brazílskeho režiséra Fernanda Meirellesa Mesto bohov, možno pochopí, prečo.

Obidva filmy sú eposmi o lesku a biede jedného mesta. U Scorseseho sa za jeden a pol desaťročia dvíha z chaosu poriadok, u Meirellesa trvá rovnako dlho, než sa poriadok prepadne do chaosu. Američan nám rozpráva príbeh z polovice devätnásteho storočia, Brazílčan z konca dvadsiateho. Obaja sú si na prvý pohľad dosť vzdialení v čase aj priestore, ale v skutočnosti sú si možno bližší, než by sa zdalo. Meirellesovým New Yorkom je Rio de Janeiro, cynicky pokrstené na Cidade de deus, Mesto bohov, záplava slumov pred bránami metropoly, odkladisko chudoby, aby sa neukazovala na nádherných turistických plážach za rohom.

Na začiatku vidíme deti, ako hrajú futbal na vyprahnutých pláňach medzi bungalovmi, ktoré majú farbu zeme. Potom vidíme deti kradnúť, nákladiak s fľašami propánu, vidíme vysypané fľaše. Deti dospievajú a tvrdnú, prepadnú bordel, vrátia zákazníkom nohavice, ale bez peňaženiek. Gangy si opevňujú svoje územia, a chlapec, ktorý poruší hranicu, si musí vybrať: guľku do ruky alebo do nohy, vidíme ho, ako sa odtiaľ vlečie preč. Iné chlapča sa dožaduje prijatia do bandy: „Fajčím a šnupem, kradol som a zabíjal. Som muž.“

To je vlastne to, čo na tomto filme šokuje. Čím väčšie zbrane, tým menšie deti ich držia v rukách. Gangy New Yorku nechali Leonarda DiCapria dospieť, než začal napĺňať svoju pomstu, v Meste bohov väčšina hlavných postáv zomrie skôr, než dorastú do DiCapriovho veku. A nerozdrví ich silná ruka zákona - Veľkého dílera zabije decko, ktoré má pred očami len jedno: tiež sa dostať do kokaínového biznisu.

Fernando Meirelles zhromaždil dvesto detí ulice a osem mesiacov s nimi mal hereckú tvorivú dielňu. Tých najlepších potom obsadil. Tak vznikol celkom iný typ gangstra, než na aký sme zvyknutí: neumyté, strapaté deti v otrhaných tričkách, ľahké ako vietor, keď utekajú z miesta činu. S hercami sa musel veľmi zblížiť a zostala z toho blízkosť k jeho postavám.

Film sa začína ako videoklip - Meirelles nakrúcal predtým reklamné šoty - s rýchlymi strihmi. Brúsi sa čepeľ, bubnovanie, kura rýchlo hopká úzkymi uličkami prenasledované svojimi hladnými vrahmi. Mesto bohov sa kúpe v miestnom kolorite, vychutnáva si bujnosť a výstrednosť, zmyselnosť, praská od neskrotenej energie svojich protagonistov, celkom inak ako na milimeter vyrátané Gangy New Yorku.

Je to film o chudobe a beznádeji násilia – a je to – pokiaľ je to len možné - radostný film o zabíjaní. Áno, je v ňom niekoľko mytologizujúcich momentov, a tak, kde vyčíňajú mýty, skutočnosť stráca na váhe, a zostáva len ligot striekajúcej krvi. Ale to sú len izolované obrazy. Všade inde kreslí Fernando Meirelles klinicky presné príčiny a následky, a neskĺzne do romantizujúceho násilia. Jeho film je akoby surový, a ešte aj streľba znie pravo, nie zosilnená na údery hromu ako v Hollywoode.

Na začiatku Scorseseho nepochybne veľkého filmu o New Yorku Mafiáni rozprávač hovorí, že odjakživa chcel byť gangstrom. Pre deti z Mesta bohov to nie je otázka chcenia. Nemajú na výber.