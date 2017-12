Tarantino ukončil šesťročný filmársky pôst

LOS ANGELES - Quentin Tarantino po šiestich rokoch opäť dokončil nový film. Prvá časť dvojdielnej snímky Kill Bill mala v pondelok večer svetovú premiéru v Los Angeles, druhý diel by mal nasledovať začiatkom budúceho roka.

2. okt 2003 o 10:30 (bbc, her)

V hlavnej úlohe vrahyne, ktorá sa pokúša odstrániť svojho bývalého bossa, uvidíte Umu Thurman, okrem nej sa vo filme objavia aj ďalšie známe tváre ako Lucy Liu, Darryl Hannah či Michael Madsen. Herci v prvých rozhovoroch spomínajú na náročnosti nakrúcania, diváci a kritika hovoria o krvavosti scén. Thurman sa napríklad musela naučiť narábať so samurajským mečom, pričom trénovať začala iba šesť týždňov po narodení druhého dieťaťa. Minimum dialógov pre jej postavu scenár vykompenzoval akciou. „Každý deň bol ťažký, pretože som bola bitá, mučená a musela sa mlátiť s chlapmi. Bolo to strašné,“ povzdychla si herečka. Režisér kultových snímok Reservoir Dogs a Pulp Fiction sa novým filmom pokúša napraviť si reputáciu po tom, čo sa jeho predposledné dielo Jackie Brown stretlo s rozpakmi. Či sa mu to podarilo, uvidíme vďaka rýchlej reakcii slovenského distribútora už 10. októbra aj v našich kinách.