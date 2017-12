Gibson hrá informátora v motocyklovom gangu

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Potom, ako sa plány na nakrúcanie Mad Maxa prerušili kvôli irackej vojne, sa Mel Gibson pustil do iného projektu. Hollywoodska hviezda by mala v novom filme hrať informátora ...

2. okt 2003 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Potom, ako sa plány na nakrúcanie Mad Maxa prerušili kvôli irackej vojne, sa Mel Gibson pustil do iného projektu. Hollywoodska hviezda by mala v novom filme hrať informátora obávaného mongolského motocyklového klanu. Film Under and Alone znázorňuje skutočný príbeh agenta, ktorý sa v Los Angeles vydával za motocyklového gangstra v gangu obchodujúcom s drogami a živiacom sa tiež krádežou, vraždami a vydieraním. Prípad sa skutočne udial v roku 2000 v Los Angeles a viedol k 80 zatknutiam a zabaveniu množstva ilegálnych zbraní, kokaínu a ukradnutých motoriek. Gibson je aj producentom filmu.