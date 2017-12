Posledný diel Matrixu bude mať simultánnu premiéru v 65 štátoch

3. okt 2003 o 9:00 TASR

New York 2. októbra (TASR) - O mesiac a tri dni príde chvíľa, na ktorú čakajú milióny filmových fanúšikov na celom svete - premiéra poslednej časti trilógie Matrix.

Premiéra to bude svojim spôsobom unikátna. Film The Matrix Revolutions sa totiž začne premietať naraz v 65 štátoch - v Los Angeles ráno o šiestej hodine, o deviatej v New Yorku, v Berlíne o 15. hodine, o 17. hodine v Moskve a o 23. hodine v Tokiu.

Štúdio Warner Brothers chce takýmto spôsobom využiť popularitu trilógie a zároveň zabrániť šíreniu pirátskych kópií. "Tento simultánny štart v hodine nula stavia Matrixy do polohy priekopníkov nových zážitkov v kine," povedal podľa internetového servera BBC hovorca spoločnosti Dan Fellman.

Film The Matrix Revolutions sa bude v USA súčasne premietať aj vo formáte Imax, čo je jeho ďalšie prvenstvo. V dejinách filmu sa doteraz nestalo, aby mal film premiéru súčasne v dvoch rôznych formátoch.