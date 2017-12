Newyorský festival otvorí film C. Eastwooda Mystická rieka

3. okt 2003 o 8:30 SITA

NEW YORK 3. októbra (SITA/Reuters) - Newyorský filmový festival otvorí v piatok film Clinta Eastwooda Mystická rieka (Mystic River). Tohtoročný 41. ročník, ktorý potrvá do 19. októbra, by sa mohol premenovať na festival Seana Penna. Tento americký herec hrá totiž aj v Eastwoodovom kriminálnom thrilleri otvárajúcom festival, ako aj v snímke 21 gramov (21 Grams), ktorá festival uzatvára.