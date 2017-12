Blues ako hudobný žáner by mali v USA spoznať aj široké vrstvy populácie

New York 3. októbra (TASR) - Sedemdielny televízny seriál o histórii bluesu zaradila v prvých októbrových dňoch do vysielania americká televízna spoločnosť ...

3. okt 2003 o 20:50 TASR

New York 3. októbra (TASR) - Sedemdielny televízny seriál o histórii bluesu zaradila v prvých októbrových dňoch do vysielania americká televízna spoločnosť PBS.

Projekt Presents the Blues vznikol v období, ktoré americký Kongres vyhlásil za rok tohto hudobného žánru s cieľom priblížiť ho čo najširším vrstvám obyvateľstva.

Paralelne s premiérou TV-seriálu sa na trhu objavia aj kompaktné disky a DVD s hudobným materiálom jednotlivých častí. Tvorcovia pripravili i 13-dielny rozhlasový seriál o dejinách a významných osobnostiach bluesovej scény. Na knižnom trhu nebude chýbať publikácia o histórii bluesu.

Jednotlivé časti seriálu nakrútili významní filmoví tvorcovia. Prvý - pod názvom Feel Like Going Home - vznikol v réžii Martina Scorseseho, v ktorého filmografii nájdeme aj slávny koncertný film The Last Waltz, či muzikál New York, New York.

Ďalšie diely nakrútili nemenej slávni filmoví tvorcovia Wim Wenders (The Soul Of A Man), Richard Pearce (The Road To Memphis), Charles Burnett (Warming By A Devilďs Fire), Marc Levin (Godfathers And Sons), Mike Figgis (Red White And Blue) a Clint Eastwood (Piano Blues).

Filmy ponúknu nielen archívne zábery s velikánmi žánru rôznych období, ale aj produkcie nebluesových interpretov. V komplete piatich CD, ktoré vydali ešte pred premiérou seriálu, figurujú napríklad aj rockeri Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmithu, či Lou Reed, Nick Cave alebo Lucinda Williams.

Samozrejme v nich však nebudú absentovať stálice bluesu, medzičasom zosnulí Muddy Waters a Howlinď Wolf, ich dôstojný nástupca B.B. King, ale aj velikáni bieleho bluesu John Mayall, Eric Clapton, či Van Morrison.

Prvý diel seriálu mal premiéru už na tohtoročnom MFF v Cannes, jeho ďalšie časti, ktoré nakrútili Marc Levin a Richard Pearce by mali figurovať v programe tohtoročného Viennale v rakúskej metropole.