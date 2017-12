Nový slovenský film Zostane to medzi nami má dnes slávnostnú premiéru

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vzťahy medzi trojicou mladých ľudí súčasnosti - atraktívnej ženy a dvoch mužov - sú hlavnou témou najnovšieho slovenského ...

3. okt 2003 o 22:04 TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Vzťahy medzi trojicou mladých ľudí súčasnosti - atraktívnej ženy a dvoch mužov - sú hlavnou témou najnovšieho slovenského koprodukčného filmu Zostane to medzi nami, ktorý mal dnes slávnostnú premiéru v bratislavskom Auparku. Režisér Miro Šindelka, známy predovšetkým z dokumentárneho cyklu Tucet, sa touto snímkou vrátil po deviatich rokoch od svojho debutu Vášnivý bozk opäť k hranému filmu.

Medzi dvojicou atraktívnych českých hercov - Michalom Dlouhým a Tomášom Hanákom - sa vo filmovom príbehu zmieta mladá slovenská herečka Danica Jurčová. Tú do projektu zaangažoval režisér Šindelka len tri dni pred začiatkom nakrúcania, keďže pôvodne zamýšľaná predstaviteľka titulnej postavy Sabina Laurinová bola v zajatí materských povinností. Český sexidol Tomáš Hanák v úlohe charizmatického diskžokeja Tomáša H. zase nahradil hudobníka Davida Kollera zo skupiny Lucie.

V epizódnych úlohách sa objavila plejáda známych hercov a osobností počnúc Radkom Brzobohatým, Zdenou Studenkovou, Ankou Šiškovou, cez humoristu Rasťa Piška, hudobníka Mariána Vargu až po televíznu moderátorku Zuzanu Belohorcovú, ktorá si zahrala luxusnú prostitútku. A známy český sexuológ Radim Uzel stvárnil sexuológa Radima Uzla... "Pre mňa je podstatné, aby si diváci zapamätali aj epizódne postavy," zdôvodnil atraktívne obsadenie režisér Šindelka.

Sám film nielen režíroval, ale aj produkoval a podieľal sa aj na scenári v spolupráci so scenáristkou Slavenou Palváskovou. Originálnu hudbu pre film skomponovali Michal Kaščák a Slavomír Solovic. Soundtrack k filmu, na ktorom titulnú pieseň naspievala populárna Mischa, vychádza zároveň s filmom. Do oficiálnej distribúcie v slovenských kinách sa snímka Zostane to medzi nami dostane vo štvrtok 9. októbra. Budúci rok vo februári by mala mať premiéru v Čechách.

UPOZORNENIE: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.

aj pa