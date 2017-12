Zlí chlapci sú zábava pre celú márnicu

Bad Boys 2 (Bad Boys 2) * USA 2003 * 146 minút * Réžia: Michael Bay * Produkcia: Jerry Bruckheimer, Chad Oman * Scenár: Ron Shelton, Jerry Stahl, Cormac Wibberley, Marianne Wibberley * Hrajú: Martin Lawrence, Will Smith, Gabrielle Union, ...

Bad Boys 2 (Bad Boys 2) * USA 2003 * 146 minút * Réžia: Michael Bay * Produkcia: Jerry Bruckheimer, Chad Oman * Scenár: Ron Shelton, Jerry Stahl, Cormac Wibberley, Marianne Wibberley * Hrajú: Martin Lawrence, Will Smith, Gabrielle Union, Jordi Molla * Premiéra: 2. 10. 2003

Dobrým spôsobom, ako prežiť pokračovanie slávneho filmu, býva nepozrieť si prvú časť. Spoľahlivo to fungovalo napríklad pri Mužoch v čiernom. Kritiky druhú časť strhali, že je úplne rovnaká ako prvá, ktorá vraj bola zábavná - neznalého diváka však netrápilo, že sa smeje na recyklovanom vtipe. Zlí chlapci však do tejto kategórie nepatria.

Režisér hovorí, že na pôvodných Bad Boys nebolo dosť času ani peňazí, a tak sa veľa improvizovalo. Teraz sa to vraj zmenilo. „Pred nakrúcaním každej scény sme rozmýšľali, ako ju urobiť ešte zaujímavejšou,“ hovorí Bay. Laik by si pomyslel, že pri výrobe filmu je to samozrejmosť, problémom však je, že ani v tomto neboli filmári dôslední.

Jediné, nad čím sa zrejme rozmýšľalo, bolo technické spracovanie. Väčšina scén je vizuálne dokonalá. Najmä v snahe ohromiť - okamžite by sa dali použiť do reklamy. Inak vôbec nie je jasné, čo sa nakrúcalo.

Nejde o film pre deti, hoci spočiatku to tak vyzerá - na to je príliš brutálny. Úvod pôsobí ako výchovný letáčik u zubára a je aj podobne vzrušujúci. „Drogy sú zlé. Kto jedol extázu - umrel,“ odkazuje. Nejde ani o detektívku - nie je čo vyšetrovať, ani o komédiu - na to je jeden vtipný dialóg trošku málo, ani o film typu Smrtonosná zbraň - čo je dovolené Gibsonovi s Gloverom, na to Smith a Lawrence proste nemajú. Keď sa ženú mestom a ničia všetko naokolo, skôr dodávajú argumenty všeobecnému presvedčeniu, že policajti sú debili, než aby vznikol dojem sympatických, ale mierne šibnutých drsňákov. Záver sa navyše hrá na čosi ako Schwarzeneggerovo Commando.

Dĺžka filmu na tvorivú bezradnosť len upozorňuje - takmer dve a pol hodiny je tentoraz doslova na neprežitie. Pri nekonečných automobilových naháňačkách sa už po hodine a pol zatvárajú oči. Prežiť treba i pasáže, keď sa Lawrence tvári, že jeho policajt má z prestreliek traumu - kto by tomu veril.

Otázka, čo je okopírované z prvého filmu, je bezvýznamná. Je totiž úplne jasné, že na Bad Boys 2 nie je nové vôbec nič. Chúlostivejším divákom sa zrejme zdvihne žalúdok pri pohľade na hľadanie drog vo vypitvaných mŕtvolách či pri diskusii o mŕtvych prsiach - tu ide však o najoriginálnejší nápad, s akým film prichádza. Pôsobí to ako dočasný budíček, aj priaznivci morbídneho humoru však asi budú uvažovať, či nejde náhodou o čistú nechuť.

„Zlý chlapče, čo urobíš, keď si po teba prídu?“ pýta sa pesničkové motto oboch dielov. Odpoveď je jednoduchšia, keď už vieme, že pre našich zlých chlapcov si neprídu policajti (z odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti), ale rovno hrobári - takí sú Bad Boys 2 nebezpeční a životaschopní.