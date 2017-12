Ozzy Osbourne chystá muzikál o Rasputinovi

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Rockový spevák Ozzy Osbourne (54) pripravuje nový broadwayský muzikál, ktorého hlavnou postavou by mal byť ruský mních Rasputin. Bývalý spevák skupiny Black Sabbath a hviezda ...

5. okt 2003 o 3:05 SITA

BRATISLAVA 4. októbra (SITA) - Rockový spevák Ozzy Osbourne (54) pripravuje nový broadwayský muzikál, ktorého hlavnou postavou by mal byť ruský mních Rasputin. Bývalý spevák skupiny Black Sabbath a hviezda seriálu Osbournovci uviedol, že muzikál je už v podstate hotový a treba ho už len nahrať. "Rasputina pokladám za neprekonateľnú postavu. On sám a jeho život ma priťahuje niečím magickým," povedal Ozzy. Nezávisle od nového muzikálu chce spevák nahrať aj niekoľko piesní o Rasputinovi na svoj nový album. "Popíšem ľuďom celý Rasputinov život a nezabudnem zdôrazniť, aký to bol šarlatán, podvodník a nemravník," konštatoval Ozzy Osbourne.

Osbourne, ktorý sa len nedávno vďaka svojej žene Sharon dostal z opakovanej závislosti na drogách a alkohole, chce album natočiť vo svojom novom nahrávacom štúdiu, ktoré stavia na svojej kalifornskej usadlosti. Manželka Sharon Ozzyho vo všetkých aktivitách podporuje a verí, že už si len ťažko nájde cestu späť k alkoholu. "Teraz som v pohode a mám práce nad hlavu. Zaprisahal som sa, že do liečebne sa už nikdy nevrátim," prehlásil spevák.