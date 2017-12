Premiérou Zlatovlásky potešili dnes spišskí divadelníci detských divákov

5. okt 2003 o 20:15 TASR

Spišská Nová Ves 5. októbra (TASR) - Predovšetkým deťom bola určená dnešná premiéra dramatizácie klasickej rozprávky Pavla Dobšinského Zlatovláska, ktorú pripravilo na nedeľné popoludnie Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Išlo o prvú premiéru súboru v tohtoročnej divadelnej sezóne.

V centre deja dramatizácie klasickej rozprávky stoja dvaja jarmočníci, predavači varešiek, ktorí prinášajú na javisko humor, pesničky, básničky, hádanky a rozprávku o Zlatovláske. Pod režijnou taktovou Mira Košického sa na scéne predovšetkým hrajú.

Raz sú jednou postavou, o chvíľu niekým iným. Podľa predstáv autora Albína Medúza, ktorý sa podpísal aj pod výpravu a asistenciu réžie, "zo všetkého vyčaria všetko". Príbeh o Zlatovláske je však v rozprávke zachovaný. Práve ona objavuje tajomstvá sveta, a nielen pozitívne, ale svojou zvedavosťou odhaľuje aj to zlé. Našťastie, všetko sa končí dobre. Ide predsa o rozprávku.

Samotná Zlatovláska v podaní Zuzany Kizekovej na margo hlavnej postavy zdôraznila, že "keby nebola zvedavá, nepoznala by zlo, čo ju v živote čaká. Človek musí byť zvedavý, aby sa niečo naučil. Keby nebol, nepoznal by ani to pekné, čo je okolo nás. Nepoznal by, ako chutí med, páli oheň či ako vonia jarný vzduch."