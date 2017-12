Sting s manželkou videli duchov

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Známy a stále populárny spevák Sting tvrdí, že videl duchov a pripúšťa, že ho to veľmi prekvapilo. Pre noviny New York Post povedal, že s manželkou Trudie vo svojej spálni ...

6. okt 2003 o 14:55 SITA

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Známy a stále populárny spevák Sting tvrdí, že videl duchov a pripúšťa, že ho to veľmi prekvapilo. Pre noviny New York Post povedal, že s manželkou Trudie vo svojej spálni videli ducha nejakej ženy s dieťaťom. ,,Najprv som si myslel, že je to Trudie s jedným z našich detí, ale hneď som si uvedomil, že manželka leží vedľa mňa. Bolo to zvláštne a úplne ma to šokovalo. Verím, že duchovia existujú, ale neviem to vysvetliť." Sting dodal, že verí v život po smrti. ,,Nikdy som si nemyslel, že sa dožijem vysokého veku. Cítim sa zdravý. Takmer celý život som bol posadnutý smrťou, no dnes sa jej už nebojím."