Misha chce vo filme zatiaľ len spievať

6. okt 2003 o 16:12 TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Zostane to medzi nami - rovnomenný slovenský film režiséra Mira Šindelku pracovne spojil speváčku Mishu s hudobníkom Michalom Kaščákom. Spolu s premiérou nového celovečerného filmu sa krstil aj pôvodný soundtrack, na ktorom sa skladateľsky podieľali Michal Kaščák so Slavom Solovicom a titulnú skladbu naspievala práve Misha. "Bola to pre mňa výzva, pretože väčšinou si sama píšem text alebo časť hudby. Tu som zrazu iba interpretovala a aj keď som sa snažila dať skladbe aj vlastnú tvár, napríklad s textom som nemohla hýbať vôbec, pretože bol zostavený výhradne z názvov pesničiek skupiny Beatles," opísala svoju novú pracovnú skúsenosť vychytená speváčka, ktorá na hereckú kariéru vo filme zatiaľ nepomýšľa: "Nechcem sa montovať do všetkých oblastí šoubiznisu. Ak by som nejakú ponuku prijala, musela by som mať z nej veľmi dobrý pocit a nemyslím, že mi to hrozí v blízkom čase," zhodnotila Misha svoje kinematografické vyhliadky.

