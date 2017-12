Hudobníci žiadajú Európu, aby znížila DPH na cédečka

7. okt 2003 o 16:33 TASR

Brusel 7. októbra (TASR) Poprední európski hudobníci a predstavitelia hudobného priemyslu vyzvali dnes európske krajiny, aby znížili daň z pridanej hodnoty, ktorú uplatňujú na hudobné nosiče.

Muzikanti na čele s populárnym francúzskym syntezátorovým mágom Jeanom Michelom Jarrem na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli odovzdali petíciu s podpismi vyše 140.000 fanúšikov hudby, ktorí žiadajú zníženie DPH.

Samotný Jarre označil daňové sadzby na CD- a DVD-platne za škandalózne. Je to diskriminácia hudby, povedal muzikant, ktorý spolu s ďalšími požaduje, aby boli hudobné nosiče zaradené v krajinách EÚ do zníženej sadzby DPH, podobne ako knihy alebo tlač.

Všetky členské štáty únie okrem Dánska uplatňujú na knihy zníženú sadzbu DPH, ktorá sa pohybuje od troch do 10 percent, zatiaľ čo na cédečka či DVD-platne je DPH od 15 do 25 percent.

Dánsko uplatňuje jednotnú 25-percentnú DPH, na Slovensku bude od budúceho roka jednotná 19-percentná sadzba.

Keby som napísal noty na toaletný papier, predávala by sa moja hudba s päťpercentnou DPH, ale keď využívam elektronickú podporu, je to 20 percent. Je to normálne?, pýtal sa rozhorčene Jean Michel Jarre. Ide podľa neho o absolútne nepochopenie hudby a jej výrazových prostriedkov.

Cédečka nie sú drahé kvôli vysokej cene samotných nosičov, ale kvôli vysokej DPH. Jedným z dôsledkov je výroba pirátskych kópií, ktoré sa predávajú stále lepšie, upozornil Jarre.

Ďalší umelci, medzi ktorými bola populárna belgická skupina Urban Trad a známy belgický spevák šlágrov pre starších a pokročilých Helmut Lotti, ubezpečovali, že zníženie DPH by viedlo k priamemu poklesu cien hudobných nosičov.

Je pravda, že keď sa znížila DPH na kadernícke či reštauračné služby, ceny nešli dole ale to sú služby, ktoré ľudia nevyhnutne potrebujú a obchodníci si môžu dovoliť udržiavať vysoké ceny. S hudbou je to inak keď budú ceny vysoké, platne si nebudú kupovať, povedal Lotti.

Umelci poukazovali na krízu hudobného priemyslu, prepúšťanie ľudí, ignorovanie hudby ako kultúrnej hodnoty. Hudobné nosiče nie sú bežným komerčným tovarom, sú nositeľmi umeleckého vyjadrenia. Cédečka nie sú jogurt alebo plechovka piva, uzavrel Jarre.