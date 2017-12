O čom debatujú cimrmanovci?

Na pražskom Divadle Járy Cimrmana je niekoľko zvláštností. Po prvé, hrajú v ňom výhradne muži. Po druhé, stvorili asi najpopulárnejšieho a najcitovanejšieho ...

8. okt 2003 o 9:00 BARBORA DVOŘÁKOVÁ

Od piatku do utorka budú na festivale postupne uvedené tieto hry: Záskok, Švestka – Jevištní sklerotikon, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Afrika – Česi medzi lidožravci. Populárny Záskok je na programe trikrát, ostatné predstavenia budú môcť návštevníci vidieť vždy v dvoch termínoch. Na obrázku je Zdeněk Svěrák v úlohe cestovateľa Holuba, ktorý sa ocitne v Afrike medzi ľudožrútmi. FOTO – JOZEF UHLIARIK

Na pražskom Divadle Járy Cimrmana je niekoľko zvláštností. Po prvé, hrajú v ňom výhradne muži. Po druhé, stvorili asi najpopulárnejšieho a najcitovanejšieho českého vedca a mysliteľa, o ktorom sa píšu knihy, hrá divadlo, nakrúcajú filmy, pomenúvajú ulice. A pritom všetkom ide o mystifikáciu. Po tretie – všetky hry sú si podobné. Do prestávky prednáška o niektorom z Cimrmanových objavov, potom insitný úryvok divadelnej hry na danú tému – a ľudí to stále baví. Napokon, od svojho vzniku cimrmanovci ani jedinú hru nestiahli z repertoáru. A to súbor oslávil už tridsiate šieste výročie existencie.

Do divadla chodia nielen generační spolupútnici protagonistov – Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, ale stále mladšie a mladšie generácie. V Prahe má súbor stálu scénu, v Bratislave mu pravidelne poskytuje priestor Štúdio L+S. Práve v ňom sa začína v piatok 10. októbra Festival Divadla Járy Cimrmana, ktorý potrvá až do 14. októbra. Súčasťou podujatia bude aj vernisáž výstavy venovaná tridsiatemu šiestemu výročiu. Zúčastní sa na nej aj ZDENĚK SVĚRÁK.

O čom sa debatovalo medzi cimrmanovcami v divadelnej šatni pred tridsiatimi šiestimi rokmi a aké sú ich témy dnes?

„Keď sme divadlo zakladali, písal sa rok 1967 a blížil sa rok 1968. V divadelnej šatni nemohli nezaznieť mená Dubček, Smrkovský, Brežnev. Ale ako novo vzniknuté humoristické divadlo sme sa v šatni predovšetkým radovali z každého úspešného predstavenia a robili sme mimojaviskové srandičky. Do šatne nášho pánskeho divadla vždy patril i humor s erotickou tematikou.“

Dnes už nijaká politika?

„Aj dnes sa tu občas ozve meno nejakého nášho politika, väčšinou obdarené patričným prívlastkom, ale až na výslovné krízy našej politickej scény, keď nás to donúti angažovať sa, bavíme sa o príjemnejších veciach. A ako cítime, že tu Divadlo Járy Cimrmana nebude na veky, znova sa radujeme z každého predstavenia a teoretizujeme o sexe.“

V Bratislave zahráte štyri tituly. Podľa akého kľúča ste ich vyberali, keďže doteraz máte v repertoári všetky hry?

„Do Bratislavy cestujeme často, a tak sa snažíme repertoár čo najviac obmieňať. Aby trpezliví diváci mali možnosť vidieť všetkých štrnásť dielov nášho cimrmanovského seriálu.“

Naozaj cimrmanovci nevyprodukovali ani jeden prepadák?

„Asi nie. Rátali sme s tým, že ak vyprodukujeme titul, na ktorý sa nebude chodiť, stiahneme ho z repertoáru. Ale zatiaľ sa nám, chvalabohu, taký nepodaril. Možno je to tým, že nás prevádzka divadla nenútila k častým premiéram. Medzi našimi komédiami sú aj päťročné prestoje.“

Festival bude v divadle legendárnej dvojice L+S. Čo má spoločné s Cimrmanom?

„Humor L+S nám bol od samých začiatkov blízky. Nedávno som si to znovu uvedomil, keď som v Českej televízii nakrúcal pod režijným vedením Milana Lasicu komédiu Talár a vtáčí zob. To, že v Divadle L+S hráme pred publikom, ktoré vychovala táto dvojica, je na nezaplatenie.“

Ste rád v centre pozornosti, ako iste budete aj na vernisáži v Bratislave?

„Som rád, keď mám vernisáže a podobné udalosti za sebou. Baví ma byť v centre pozornosti na javisku. Inak som radšej zalezený.“