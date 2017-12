Toscou bude Urbanová

„Je zamknuté, musíme ísť zadným vchodom,“ hovorí v rozpakoch svetoznámej sopranistke a jej agentovi riaditeľ opery a vzápätí ich, ospravedlňujúc sa za rozkopané okolie, prevádza zadným traktom budovy. Jedna z hviezd tohto ročníka festivalu Bratislavské ..

8. okt 2003 o 10:00

„Je zamknuté, musíme ísť zadným vchodom,“ hovorí v rozpakoch svetoznámej sopranistke a jej agentovi riaditeľ opery a vzápätí ich, ospravedlňujúc sa za rozkopané okolie, prevádza zadným traktom budovy. Jedna z hviezd tohto ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti však situáciu zobrala s nadhľadom, a tak sa jej tlačová konferencia včera popoludní s krátkym meškaním mohla začať.

Eva Urbanová (na snímke), ktorá sa predstaví dnes večer v opere SND v titulnej úlohe Pucciniho opery Tosca, prišla do Bratislavy rovno z Hamburgu. Nechýbalo však veľa a jej tohtoročné vystúpenie sa podobne ako minulý rok mohlo odrieknuť pre chorobu. Našťastie, stihla sa doliečiť, a tak sa po dlhšom čase opäť objaví na našej prvej scéne a po boku Petra Dvorského.

„Je to veľmi krásna úloha. Každá sopranistka si ju chce zaspievať,“ povedala o Tosce speváčka, ktorá sa od rockových pódií dostala až do newyorskej Metropolitnej opery. Osobne má však radšej postavu Turandot a novinárom prezradila aj to, prečo nemá príliš v láske Verdiho a nemeckých autorov – „chýbajú mi tam veľké vášne a niektoré party vyslovene škodia hlasu“. Populárna speváčka sa ešte posťažovala na avantgardných režisérov a pochválila bratislavskú inscenáciu Toscy, ktorej klasické poňatie jej vyhovuje. Videla ju na videu, a tak sa po dohode s vedením opery rozhodla na skúškach prejsť iba niektoré scény. Na otázku, či si nechce vyskúšať aj tradičný záverečný skok, ktorý v Bratislave na rozdiel od Prahy musia sólistky absolvovať, povedala, že si to nechá až na večerné predstavenie. Lístky naň sú však už vypredané.

Počas tejto sezóny bude v bratislavskej opere postavu Toscy stvárňovať Ľubica Rybárska.

OLIVER REHÁK