Stará a mladá krv sa mieša na albume Iggyho Popa

Iggy Pop: Skull Ring * Virgin 2003 * 16 skladieb * čas 61:44 minút

8. okt 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

Ten šľachovitý, nahý a divoký spevák je späť. Iggy Pop, ktorého mladšie generácie poznajú vďaka piesni Lust For Life z filmu Trainspotting, vydáva nový album Skull Ring. Po výletoch do popu, metalu alebo džezu v deväťdesiatych rokoch sa Iggy vracia možno so svojou najcharakteristickejšou nahrávkou. Aj preto, že po tridsiatich rokoch sa dal dohromady s prvou skupinou The Stooges.

Iggy and The Stooges bola jedna z najlepších skupín prvej polovice sedemdesiatych rokov. Cestu k sláve im však zahatali drogy a divoký život jej členov. Nebol veľký rozdiel medzi tým, čo robili na pódiu a v súkromnom živote. Preslávili sa ostrými vystúpeniami, počas ktorých nebolo isté, že ich doráňaný frontman, pravidelne pod vplyvom omamných látok všetkého druhu, vôbec koncert dokončí. Encyklopédie pripomínajú, že Stooges na troch albumoch na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov hrali ranú verziu punkrocku. V skutočnosti to bol ten najdivší a najpriamočiarejší rokenrol.

Trvalo ďalšie tri dekády, než sa nezničiteľný Iggy k Stooges vrátil. Medzitým nahral na sólovej dráhe niekoľko pozoruhodných albumov - napríklad The Idiot a Lust For Life s Davidom Bowiem. Iggyho kariéra v osemdesiatych rokoch postupne vyhasínala, ku koncu desaťročia ho však vzkriesil výborný album Brick by Brick a následný American Soldier.

Odvtedy si jeho práca udržuje vysokú úroveň. Jeho predposledným výkrikom bola ostrá, až hardcoreová nahrávka Beat ‘em Up. Skull Ring (Prsteň s lebkou) je rovnako divý, ale zároveň ukazuje aj Iggyho pôvab, jeho schopnosť vylúdiť skvelú melódiu z gitarového hrmotu. „Budú na teba tlačiť, kým sa faloš nestane pravdou / deň nocou. / Budú na teba tlačiť, kým zlo sa bude cítiť dobre,“ spieva v jedinej pesničke Till Wrong Feels Right, ktorú hrá iba sám.

Iggymu sa darí, ak sa dokáže obklopiť tými správnymi ľuďmi. Okrem Stooges si k spolupráci prizval mladú krv - neopunkových Green Day a Sum 41. Dve piesne nahral s rovnako drsnou speváčkou Peaches, ich ženským náprotivkom. „Je mladá, pekná. Berie drogy a rada sa opíja,“ povedal Iggy. Zvyšné pesničky pripravil s koncertnou skupinou The Trolls.

Kombinácia starej a mladej krvi albumu prospieva. Pozornosť sa však prikláňa hlavne k štyrom piesňam so Stooges. Živočíšna sila, ukričaná, potom úsporná hra gitaristu Rona Ashetona a bubeníka Scottyho Ashetona dávajú skladbám ako Skull Ring alebo Looser to, čo populárnej hudbe chýba. „Keď títo dvaja blázni spolu hrajú, cítim z nich autoritu čiernych bluesmanov,“ napísal Pop vo svojej biografii.

Piesne so Sum 41 (Little Know It All) alebo s The Trolls (Perverts in the Sun) sú určite ambicióznejšie a zohranejšie, recept na geniálny gitarový riff však na albume s lebkou poznajú páni v rokoch.