Prvá dáma Marylandu chcela zastreliť Britney Spearsovú

Annapolis 8. októbra (TASR) - Prvá dáma amerického štátu Maryland vyvolala minulý týždeň poriadny rozruch poznámkou o tom, že chce zastreliť speváčku ...

8. okt 2003 o 15:53 TASR

Annapolis 8. októbra (TASR) - Prvá dáma amerického štátu Maryland vyvolala minulý týždeň poriadny rozruch poznámkou o tom, že chce zastreliť speváčku Britney Spearsovú.

Kendel Ehrlichová, manželka republikánskeho guvernéra Roberta Ehrlicha, na konferencii zameranej na prevenciu domáceho násilia v meste Frederick kritizovala negatívny vplyv zábavného priemyslu na mládež.

"Skutočne, keby som mala možnosť zastreliť Britney Spearsovú, myslím, že by som to spravila," povedala so smiechom Ehrlichová účastníkom konferencie, obviňujúc 21-ročnú nominantku na Grammy z toho, že preháňa dôležitosť sexu v živote mladých dievčat.

Spearsová, bývalá popová princezná, si nedávno začala budovať imidž objektu sexuálnych túžob. Dokazuje to na svojich vystúpeniach, ako aj fotkou hore bez v októbrovom čísle magazínu Rolling Stone.

Miestna rozhlasová stanica WFMD ihneď z poznámky first lady urobila škandál a uverejnila ju v pondelňajších vydaniach novín. Ehrlichová tak bola nútená v utorok zverejniť náležité vyhlásenie v znení: "Ako pracujúca matka, vychovávajúca štvorročného syna, mám obavy o negatívny vplyv zábavného priemyslu na deti a tínedžerov."

Jej hovorkyňa následne doplnila, že poznámka na konferencii bola len metaforickým vyjadrením.