Veľkolepý návrat kráľovnej opery na Slovensko

„Udržať sa celé tri desaťročia na zenite aj v čase, keď povrchné, avšak o to krutejšie zákony biznisu neustále ...

9. okt 2003 o 16:00 Oliver Rehák

FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

„Udržať sa celé tri desaťročia na zenite aj v čase, keď povrchné, avšak o to krutejšie zákony biznisu neustále volajú po zmene a nových idoloch, je dôkazom mimoriadnych a stabilných umeleckých kvalít,“ napísal výstižne o najslávnejšej speváčke slovenského pôvodu EDITE GRUBEROVEJ (56) kritik Jaroslav Blaho. Svetoznáma sopranistka, ktorá je tri roky čestnou prezidentkou Bratislavských hudobných slávností, sa na festivale predstaví tentoraz aj na pódiu. Hoci v kalendári má len štyridsať vystúpení ročne a na najprestížnejších svetových scénach, po dlhom čase sa na Slovensku rozhodla odspievať hneď dva koncerty.

Doma zaznávaná, vonku hviezda

Hoci už ako študentka bratislavského konzervatória úspešne účinkovala v Opere Slovenského národného divadla, ponuku na stále angažmán tam nikdy nedostala. Ako absolventka pôsobila dva roky v banskobystrickej opere, až kým sa jej agentka nerozhodla vybaviť termín predspievania pred riaditeľom opery vo Viedni. „Strašne sa mi triasli kolená, ale nakoniec som toho Mozarta zvládla,“ spomínala predvčerom speváčka na tlačovej konferencii na situáciu, ktorá naštartovala jej obdivuhodnú medzinárodnú kariéru.

Čoskoro začali prichádzať ďalšie zahraničné ponuky, a tak keď sa Edita Gruberová rozhodla v roku 1970 emigrovať, nemala problém okamžite sa uplatniť. Kým primadonu svetového formátu komunisti zatracovali, žiarila vo Viedni, milánskej La Scale či newyorskej Metropolitnej opere. Keď sa v roku 1979 po komplikovaných rokovaniach napokon podarilo vybaviť jej vystúpenie v rodnej krajine, dlhé ovácie publika boli pre ňu aspoň čiastočnou satisfakciou.

Vtedy už koloratúrna sopranistka so širokým repertoárom patrila medzi absolútnu svetovú špičku. Jej výnimočný hlasový prejav je zaznamenaný na mnohých zvukových nosičoch prestížnych hudobných vydavateľstiev.

Operná diva so srdcom

Tlačová konferencia sa nakoniec pretiahla takmer o polhodinu. Slávna speváčka vyjadrila potešenie, že Slovensko bude čoskoro patriť do Európskej únie a svojou kúzelnou zmiešaninou slovenčiny, nemčiny a talianskych výrazov jasne dokázala, že ona tam už dlhodobo patrí. Momentálne žije v Zürichu s manželom Friedrichom Haiderom, ktorý je dirigentom.

V poslednom čase Gruberová preferuje koncertné verzie opier, pretože klasické inscenácie si vyžadujú náročnú dlhú prípravu. Hoci pred novinármi úprimne priznala: „Kým sa na začiatku sezóny dostanem do formy, trvá to trocha dlhšie ako kedysi,“ nesúvisí to však s hlasovými dispozíciami, ktoré sú stále úctyhodné. Program, ktorý si pripravila pre Bratislavu, obsahuje aj čísla, ktoré sa už zriedkavejšie objavujú v jej repertoári ako napríklad ária z Mozartovej opery Únos zo Serailu, ale aj jej momentálne najobľúbenejšiu poslednú scénu z Donizettiho diela Robert Devereux.

Veľkým snom opernej primadony však nie je naštudovanie novej postavy. Túži po vybudovaní detskej dedinky siete SOS Kinderdorf, pre ktorú si vyhliadla pozemok v rodnej Rači. Napriek byrokratickým prieťahom stále dúfa v úspech, a preto sa rozhodla aj výťažok z piatkového galakoncertu venovať na účet „svojej“ dedinky. Rovnako nezištne sa rozhodla dať na pódiu priestor aj talentovanej speváckej kolegyni Zandre McMaster.

„Bratislava sa mení k lepšiemu. Presťahujem sa sem. Ale nie, to bol len vtip,“ odvetila Gruberová na otázku, či sa nechystá vrátiť. Zatiaľ sa nemieni venovať ani pedagogickému pôsobeniu: „Deň sa nedá natiahnuť. Svoj voľný čas musím využívať na regeneráciu. Niekoho vyučovať znamená absolútnu pravidelnosť,“ podotkla. Organizátorom festivalu sa napokon podarilo prinútiť ju k verejnému záväzku, že zaspieva aj na niektorom z najbližších ročníkov.

Edita Gruberová na BHS

KONCERTY

Edita Gruberová – soprán, Zandra McMaster – mezzosoprán

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent Friedrich Haider

Štvrtok 10.30 h – verejná generálka

Piatok 19.30 h – gala večer operných árií a zborov

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

PROGRAM

operné árie a zbory z diel W. A. Mozarta, R. Straussa, G. Verdiho, V. Belliniho, H. Berlioza, G. Donizettiho

VÝSTAVA

Vo vstupných priestoroch Slovenskej filharmónie za účasti speváčky slávnostne otvorili výstavu fotografií, ktorá dokumentuje jej umeleckú dráhu. Autorom koncepcie je hudobný kritik Jaroslav Blaho a bude ju možné vidieť až do konca októbra. (her)