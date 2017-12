Bono a The Edge: Nový album U2 je monštrum

„Už finišujeme,“ povedal tento týždeň spevák U2 Bono Vox pre britské hudobné noviny NME o nahrávaní dlho očakávaného nového albumu írskej štvorice. Ten by mal byť hodnotným nástupcom po ich zatiaľ poslednej nahrávke All That You Can‘t Leave Behind, ktorá

9. okt 2003 o 11:00

Bono a The Edge. FOTO – ČTK

vyšla ešte v roku 2000.

Bono a The Edge, tvorivá dvojica skupiny, ktorú dopĺňajú basgitarista Adam Clayton a bubeník Larry Mullen, hovoria o pripravovanej novinke iba v superlatívoch. „Je to monštrum, je to drak naplnený veľkými vecami a poháňa ho gitarista, ktorý už je chorý z toho, že si podávam ruky s rôznymi politikmi. Jeho hnev je obrovský,“ vysvetľuje Bono charakter nahrávky s narážkou na Edgeho, ktorému sa pravdepodobne nepáči množstvo spevákových politických aktivít. Bono o tom veľmi dobre vie: „Je to najnadanejší gitarista tejto generácie. Je to môj priateľ, ale keby videl ešte jednu fotografiu mňa s politikom, asi by mi jednu vrazil!“

Nový album U2 má vraj bližšie ku koreňom skupiny ako All That You Can‘t Leave Behind, o ktorom sa tvrdí, že je návratom U2 ich pesničkárskej gitarovej tvorbe v 80. rokoch. Oficiálny termín vydania ešte nie je jasný. Očakáva sa, že by mal vyjsť začiatkom roku 2004 a bude ho podľa Bona sprevádzať ďalšie koncertné turné. „Už sa nemôžem dočkať. Nedá sa to popísať, ale jediné miesto, kde sa cítim najlepšie, hneď vedľa času stráveného s rodinou a priateľmi, je pódium pred 20- alebo 150-tisíc fanúšikmi.“

Nahrávka vzniká v dublinskom a práce na nej si pochvaľuje aj inak mĺkvy The Edge, ktorý sa na poslednom turné vrátil k poctivému zvuku elektrickej gitary. Zážitok z koncertovania sa U2 pokúšajú preniesť aj na nové pesničky: „Sú asi najlepšie, aké sme kedy napísali. Ťažko popísať, čo sme v štúdiu spáchali, ale je to surová verzia rokenrolu. Skupina využíva základné farby basy, gitary, bubnov a spevu. Je tam veľa energie a vitálnosti. Mimochodom, mohol by to byť pokojne aj country and western album,“ sarkasticky tvrdí The Edge pre rádio XFM.

Čakanie na nový album sa skupina rozhodla fanúšikom skrátiť vydaním nového DVD s názvom U2 Go Home, ktoré je koncertným záznamom z ich vystúpenia v írskom Slane Castle. DVD vychádza začiatkom novembra a je posledným vystúpením U2 v rámci ich ročnej šnúry Elevation Tour. U2 Go Home obsahuje 19 piesní a nadväzuje na koncertné filmy skupiny, ktoré začali z Under a Blood Sky, až po ich minuloročné bostonské vystúpenie Elevation Tour: Live From Boston. (peb)