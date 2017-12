To najlepšie z českého humoru v Pezinku

9. okt 2003 o 12:30

PEZINOK - Už len desať dní zostáva do začiatku Prvého divadelného festivalu To najlepšie z českého humoru, ktorý sa uskutoční v pezinskom Kultúrnom centre. S myšlienkou recipročnej výmeny česko-slovenských umelcov prišla Zuzana Horová po minuloročnom úspechu Prvého divadelného festivalu To najlepšie zo slovenského humoru v Prahe. Festival na Slovensku by mal potvrdiť tradíciu hosťovania komikov, hercov a divadiel každé dva roky - v Čechách a na Slovensku.

Ešte pred začiatkom divadelných predstavení divákov nielen na český humor pripraví koncert Idy Kellarovej a Romano Rat. „Ak hovoríme, že hudobné skupiny majú pred vlastným koncertom predskokana, tak tento koncert má byť akýmsi predskokanom divadelných predstavení. Zámerne sme vybrali pani Kellarovú, pretože si myslím, že je veľmi kozmopolitná,“ hovorí riaditeľka Kultúrneho centra v Pezinku Ingrid Noskovičová.

Pozvanie prijali Ivan Mládek so skupinou Banjo Band, Divadlo Semafor, umelecké duo Náhlovský - Mládek, ale aj alternatívnejšie ladené Divadlo Sklep. (zk)