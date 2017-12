Newyorčana obvinili z prenasledovania Sheryl Crowovej

9. okt 2003 o 8:40 SITA

NEW YORK 9. októbra (SITA/Reuters) - Bývalého námorného potápača v stredu obvinili z prenasledovania a obťažovania držiteľky hudobnej ceny Grammy, speváčky Sheryl Crowovej. 37-ročný Ambros Kappos z New Yorku čelí aj obvineniu z vniknutia do sály Hammerstein v New Yorku, kde mala Sheryl skúšku pred benefičným koncertom. V prípade usvedčenia mu hrozí sedemročný trest vo väzení.

Členovia bezpečnosti v sále polícii povedali, že Kapposa vrátili po tom, ako im povedal, že chce vidieť speváčku. Vrátil sa o niekoľko hodín neskôr a povedal, že je jej dvojča. "Sme duchovne spojení, chcem sa s ňou stretnúť," citovali Kapposa. Ochranka Sheryl, ktorá zadržala Kapposa až do príchodu polície, informovala, že Kappos sledoval speváčku a skladateľku už niekoľko mesiacov.