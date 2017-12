Kolážová Melanž Laca Keratu

10. okt 2003 o 9:30

FOTO – CTIBOR BACHRATÝ

V Mestskom divadle Bratislava – Klube Čierny havran mal včera premiéru projekt režiséra a scenáristu Ladislava Keratu. Združenie MED a skupina Sisa‘s food uviedli divadelno-hudobnú koláž pod názvom Melanž. V programe sa prekrýva divadelné predstavenie s hudobným koncertom.

Režisér si vybral rockovú skupinu, ktorá sa tento rok predstaví aj na Bratislavských jazzových dňoch. „Sú v nej mladí ľudia vo veku okolo dvadsať rokov. Hrali na mnohých festivaloch na Slovensku aj v Čechách. V klube vystupujú už dlhšie,“ predstavuje hudobníkov Laco Kerata. Divadelná časť je rozdelená do fragmentov. Nie je to činohra alebo súvislé predstavenie s dejovou líniou. „V jednotlivých scénach sa objavujú monológy, dialógy a konflikty. Divákovi rozprávam o osamelosti človeka, ale aj o rozmanitosti života. Humor sme zakomponovali do časti o tom, aký je život smiešny,“ hovorí Kerata. Účinkujúci tvoria tiež zaujímavú zmes. V predstavení sa stretne Zuzana Ožvoldíková, Ludwig Bagin, Dušan Musil, Pavol Plevčík, Patrícia Sýkorová a Laco Kerata: „Paralelne pracujeme na dvoch projektoch, takže s hercami si veľmi dobre rozumieme.“

Po včerajšej premiére bude predstavenie raz mesačne uvádzať Mestské divadlo Bratislava a do dvoch mesiacov by ho mali uvidieť aj diváci v Brne.

ZUZANA KOMÁROVÁ