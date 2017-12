Najpredávanejšie albumy

Christina Aguilera Stripped

13. okt 2003 o 11:30

50 Cent Get Rich or Die Tryin

Coldplay A Rush of Blood To The Head

Celine Dion One Heart

Evanescence Fallen

Norah Jones Come Away With Me

Avril Lavigne Let Go

Linkin Park Meteora

t.A.T.u. 200kmh In The Wrong Lane

Chicago Chicago OST

Polročný predaj bude tvoriť 40 percent celoročných tržieb. Ťahákmi druhej polovice roka budú hlavne albumy interpretov Bon Jovi, David Bowie, Kylie Minogue, REM či Sting.