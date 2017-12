Meky Žbirka sa obzerá za desiatimi rokmi

Najväčšie hity, dve nové skladby a rarity sľubuje jeho nový album The Best Of 93 – 03, ktorý vychádza koncom októbra

Akých bolo posledných desať rokov Miroslava Žbirku? Odpoveď by mohol priniesť jeho nový výberový album Meky Žbirka – The Best Of 93 – 03, ktorý vychádza koncom októbra na československom trhu. V poslednej dekáde vydal slovenský spevák a skladateľ, žijúci v Prahe, tri radové albumy a dve kolekcie anglických piesní pre deti. Jeho nový výberový album je výnimočný v tom, že okrem hitov bude obsahovať aj dve nové skladby a niekoľko rarít.

„Moje výbery sa končili práve tam, kde sa nový Best Of začína. Medzičasom sa na trhu objavili aj také kompilácie ako to najlepšie z najlepšieho, ale chýbali tam posledné pesničky. Našťastie bolo z čoho vyberať,“ povedal pre SME Meky Žbirka. Nenadarmo sa hovorí, že ak chce byť umelec tvorivý, nemal by sa obzerať späť. „Súhlasím,“ odpovedá spevák, ktorého hlas sa prvýkrát objavil na albume Modus z roku 1979. „Je však príjemné obzrieť sa za svojimi pesničkami a zistiť, že nezapadli prachom.“

Meky sa po rozpade Československa presťahoval do Čiech. Kompilácia Meky Žbirka – The Best Of 93 – 03 je v podstate prehľadom jeho hudobnej dráhy, s ktorou aktívne pokračuje aj u susedov. Na albume Samozrejmý svet (1994) spolupracoval ešte s Lacom Lučeničom, nasledujúcu nahrávku Meky (1997) už produkoval David Koller a jeho zatiaľ posledný, hitmi nabitý Modrý album (2001), vznikol za asistencie mladých českých hudobníkov Aleša Zenkla a Honzu Horáčka. A netreba zabudnúť ani na dve detské kolekcie Song For Children (1993) a Song For Boys and Girls (1999). Tie obsahovali aj „dospelé“ veci, ako jeho duety s Janou Kirschnerovou (Oh Me Oh My) alebo s českým rockerom Ivanom Králom (I Wonder).

Co bolí, to přebolí, Mám rád alebo Letím tmou (za tebou) – tieto hity by nemali chýbať. Album však obsahuje aj dve nové skladby Tajný sen a Len tvoj úsmev pre mňa niečo znamená. Raritami budú nanovo nahraté staré skladby Balada o poľných vtákoch a Dr. Jekyll Mr. Hyde. „Baladu o poľných vtákoch pre Čechy spopularizovalo Hřebejkovo Pupendo. Dvojnásobne ma teší, keď táto pesnička dosiahne úspech aj po dvadsiatich rokoch.“

Okrem toho sa rozhodol zaradiť aj odlišnú verziu pesničky Len zatvor oči z Modrého albumu, ktorú nahral v New Yorku. „Kompiláciu som si zostavoval sám. Vedel som, že by firma bola nešťastná, ak by tam chýbali osvedčené hity ako Co bolí, to přebolí. Sú tam aj veci, o ktorých si myslím, že sa mi podarili, a neboli to hity. Našťastie to nie je výberovka hitov, ale bestofka.“

Pripravovaná koncertná šnúra po Slovensku koncom tohto roku podľa prvého slovenského Zlatého slávika bola preložená až na jar budúceho roku. Slovenskí fanúšikovia ho mohli vidieť naposledy na septembrovom Megakoncerte skupiny Elán.

„Prečo tam ten Žbirka hrá?“ pýtali sa českí novinári. Neboli však jediní, ktorí sa čudovali, že sa na tejto akcii zúčastnil.

„Mám na to jednu odpoveď a tou je slovo ľudskosť. Mal som možnosť hovoriť s Jozefom krátko po jeho nehode a videl som, v akom bol zlom stave. Vtedy mi vôbec nenapadlo, že budeme ešte niekedy stáť spolu na pódiu,“ vysvetľuje kolega a dodáva: „Nie je podstatné, čo si myslí Jožo o politike a iných veciach, ale to, že zabojoval o život a nakoniec s plnou silou zaspieval v Prahe pre fanúšikov. To je hlavné. A to ma oslovilo. Viem, že veľa ľuďom leží v žalúdku jeho mečiarizmus, ale kto si dnes spomenie na mená komunistických funkcionárov? Dôležitejšie je predsa to, kto hral na bubny v skupine Elvisa Presleyho.“