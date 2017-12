Česká operná diva Eva Urbanová bude rockerkou až do smrti

Bratislava 12. októbra (TASR) - "Rockerkou" budem až do smrti, tvrdí česká operná stálica Eva Urbanová, ktorá pri ceste autom inú ako rockovú hudbu nepočúva.

12. okt 2003 o 11:49 TASR

"Samozrejme, že ma to núti šliapať na plyn," priznáva sa speváčka k rýchlej jazde. Je to však vždy lepšie, ako keby v aute počúvala operu. Vtedy by sa totiž mohlo stať, že by sa do niektorej postavy príliš vžila a zabudla na realitu. Priznáva, že v koži svojej hrdinky je na javisku "schopná i zabiť" svojho nepriateľa. A na ceste by mohla ľahko skončiť minimálne v najbližšom plote.

Plný diár svetovú hviezdu priviedol aj k myšlienke napísať o svojom živote knihu. To však plánuje, až keď prestane spievať. "Podľa mňa si ale čitatelia budú myslieť, že som si to všetko vymyslela. Čo všetko som zažila počas svojej kratučkej kariéry, to je neuveriteľné," hovorí Urbanová. "Či už sú to súboje s režisérmi alebo rýchle záskoky," dodáva.

Bývalá rockerka v koži opernej divy sa tento týždeň na druhý pokus predstavila na Bratislavských hudobných slávnostiach v role Tosky, ktorou debutovala v roku 1994 v USA. Jej srdcu sú však blízke české opery, kde je pre ňu veľkým zážitkom stvárnenie Kostelničky v Janáčkovej Jej pastorkyni či Smetanovej Libuše.

Dnes si však "vybrusuje" svoju slovenčinu, ku ktorej mala vždy veľmi blízko. Plánuje totiž uviesť Slovenské piesne českého skladateľa Bohuslava Martinů, ktoré by okrem iných miest chcela predstaviť aj v Madride.