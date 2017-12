Skupina Krímeš chce s prvým albumom dobyť ceny MTV

12. okt 2003 o 14:49 TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Pred usilovnými "chlapcami" zo zábavnej relácie Uragán si už dlhšiu dobu nemôže byť istý žiaden hit svetovej či domácej pop-music. O tom, že úspešným skladbám dokážu dať úplne novú kvalitu, presviedčali Peter Marcin a Andy Kraus doteraz len vo svojich televíznych, rozhlasových či pódiových programoch.

Ich skupina Krímeš sa však dočkala prvého hudobného nosiča, ktorí pokrstili nedávno viac než symbolicky - krémešmi. Aj keď krstný otec, moderátor Julo Viršík, na pódiu pred populárnou dvojicou načrtol ako možnú perspektívu prienik do ankety o slávika, Marcin s Krausom ho vyviedli z omylu. Svoje hudobné ambície totiž smerujú priamo na ceny MTV, presnejšie do kategórie Najlepší maďarský rap.

Okrem piatich pesničiek od skupiny Krímeš sú na novom albume aj známe hity ako Sereme, plus sedem skladieb z verejných nahrávok "uragánovcov". "Úplne posledná ako bonus je naša srdcovka Matelko-ko-ko," dodal Andy Kraus, ktorý si vďaka hudobno-tanečným vystúpeniam skupiny Krímeš udržuje stálu hmotnosť.

"Choreografie si robíme sami. Inšpiračným zdrojom je moja manželka, ktorá sleduje rapové trendy a potom sa ma ich doma snaží naučiť. Ale ja to po nej neviem zopakovať, nejako nemám talent. Aj keď na to, čo my tancujeme, netreba talent, ale odvahu," sebakriticky pripustil herec, humorista, spevák a tanečník Andy Kraus.

