Hudba Elvisa Presleyho najviac ovplyvnila svet rocku.

Londýn 12. októbra (TASR) - Štúdiové nahrávanie, ktorého výsledkom bol debutový singel nezabudnuteľného Elvisa Presleyho, bolo označené za rozhodujúci ...

12. okt 2003 o 16:47 TASR

Londýn 12. októbra (TASR) - Štúdiové nahrávanie, ktorého výsledkom bol debutový singel nezabudnuteľného Elvisa Presleyho, bolo označené za rozhodujúci moment, v ktorom rocková hudba zmenila celý svet.

Mladý Elvis si po prvýkrát zaspieval v nahrávacom štúdiu Sun Records 5. júla 1954. Tu so skladbou Thatďs All Right nastúpil na dráhu svojej hviezdnej kariéry. Neskôr tu naspieval i pieseň k narodeninám svojej matky.

Čitatelia časopisu Mojo označili toto obdobie za kľúčovú zmenu vo svete hudby. Gitarista Scotty Moore, ktorý sa na nahrávaní zúčastnil, pre časopis vyhlásil: "Bolo príliš skoro hovoriť o tom, čo sa dialo, avšak čoskoro sme si uvedomili, že to bol skutočný výsledok našich rúk."

Hlasovanie, ktoré časopis usporiadal na počesť svojich desiatych narodenín, ďalej prekvapivo zaradilo debutový singel White Riot od anglického rockového kvarteta The Clash o priečku vyššie pred legendárnou skupinou Beatles. Tí sa ocitli až na štvrtom mieste. Na piatej priečke figurujú Rolling Stones.

Rebríček skupín, ktoré diktujú krok modernej hudby, ovplyvnili i nedávne udalosti v USA. Pieseň Bruca Springsteena The Rising, ktorú venoval obetiam útoku na Svetové obchodné centrum, je na 49. mieste. Medzi zaujímavými titulmi je aj kultový televízny seriál Osbournovcov, ktorý si svojou úspešnosťou zabezpečil 62. priečku.