13. okt 2003 o 12:00

Kraftwerk: Tour de France Soundtrack EMI/Monitor 2003

Hlasy skreslené vokodérom, zvuky starých analógových syntetizátorov, elektronické rytmy - čo to je? Predsa Kraftwerk, ktorí po sedemnásťročnej pauze prichádzajú s novým albumom! Na prvé počutie sa síce zdá, že veteráni elektropopu sa príliš nenamáhali - najskôr zaznejú tri prerobené verzie starého hitu Tour de France, na záver originál a obal je identický ako pred dvadsiatimi rokmi. Kultová nemecká formácia však okrem sebareflexie pripravila aj zopár noviniek, ktorými dotiahla pôvodný koncept fascinácie legendárnymi cyklistickými pretekmi a nenápadne chce zvíriť vodu na súčasnej elektronickej scéne.

Colleen: Everyone Alive Wants Answers Leaf/Wegart 2003

Dobrá správa: už aj u nás zoženiete nahrávky z produkcie jedného z najosobitejších súčasných vydavateľstiev elektronickej hudby. Nepísaným heslom Leafu je vnášanie ľudského rozmeru do sveta syntetických zvukov, to platí o väčšine jeho katalógu, v ktorom figurujú napríklad Susumu Yokota, Manitoba či Murcof. A Colleen. Pod týmto menom sa skrýva 26-ročná Parížanka Cécile Schott, ktorá svoje melancholické inštrumentálne skladby utkáva z krátkych, jemne premenlivých repetitívnych figúr. Colleen využíva zvuky akustických nástrojov (klavír, gitara, marimba, zvonkohru), mierne ich elektronicky upravuje a ešte k nim dopĺňa rôzne ruchy a sample - či už ide o praskot starých platní alebo džavotanie jej dieťaťa, je to veľmi príjemná hudba. Taká jesenná.

Mouse on Mars: Glam Domino Recording/Wegart 2003

Už je to veru rovných desať rokov, čo nemecká dvojica Andi Toma a Jan St. Werner pod názvom Mouse on Mars víri scénu „intelligent dance music“. Mladí Düsseldorfčania, kráčajúci v stopách svojich zatiaľ slávnejších rodákov Kraftwerk, majú za sebou aj filmovú hudbu. Hoci nezávislá snímka Who‘s the Boss? sa nakoniec nedokončila, úspešný soundtrack k nej už vychádza po druhýkrát. Pätnásť skladieb nemá za cieľ bezduché kolísanie tela, je to rafinovanejšia montáž elektronických zvukov. Mouse on Mars občas pritvrdia, ale táto nahrávka väčšinou plynie v pohodových tempách. Stále sa dá počúvať, hoci vznikla pred niekoľkými rokmi.

Laibach: WAT Mute Records 2003

Posledná novinka je opäť z dielne legendy. Aktuálny album kultovej slovinskej formácie znie presne tak, ako Laibach zneli kedysi, v časoch najväčšej slávy. Tucet inteligentných dynamických kompozícií nepodlieha módnym vlnám a trendom. Je škoda, že dnes, keď agresívnej rockovo-elektronickej smršti dominuje Rammstein, si už na priekopníkov toho, čomu sa kedysi hovorilo „electronic body music“, len málokto spomenie. Velikáni zvyknú predbehnúť dobu, ale väčšina z nich sa neodváži to tak okázalo pripomínať.

