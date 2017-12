Hugh Grant končí?

14. okt 2003 o 14:00

Hugh Grant sa nedávno vyslovil, že myšlienka nakrúcania ďalších veľkých filmov ho straší. 43-ročný herec sa v posledných mesiacoch cítil unavený a nemá chuť chodiť po svete a propagovať svoje najnovšie filmy. ,,Predstava, že by som po dokončení filmu musel uviesť snímku v 2500 kinách po celom svete a sledovať, koľko za víkend zarobí, ma veľmi desí. Myslím, že človek to musí mať v náture,“ vyhlásil. Najnovšie si Grant zahral v ľúbostnej komédii Love Actually, kde hrá zaľúbeného premiéra. „Zahodiť za hlavu všetko, čo som za posledných desať rokov urobil, by bolo odvážnym krokom, ale možno je to pre mňa to najlepšie.“ (bbc, reuters)