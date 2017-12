Labutie piesne legendy?

Na úvod sa ozve surový riff a vzápätí počujeme „Neveriaci neveria/ v iného Boha/ako veriaci veria“. Unavený hlas patrí Jožovi Rážovi a hudba novému albumu skupiny Elán, ktorý má byť údajne jej posledným vôbec.

14. okt 2003 o 10:30 Oliver Rehák

„Moslimi, kresťania, židia/ tí až keď zavrú oči vidia“ - nie, hádate nesprávne. Toto posolstvo nepochádza z hlavy Ráža, ale Borisa Filana, ktorý začal opäť spolupracovať s dlhoročnými kamarátmi. „Deň čo deň mám čoraz menej peňazí/ a to ma príliš nebaví/ Do veľkých snov mi tečie/ no aj tak je to lepšie/ ako tehlou do hlavy,“ spieva Ráž v druhej skladbe. A ono je to fakt lepšie. Teda presvedčivejšie ako predchádzajúci album. Najmä, keď sa odrazu okrem obligátnej hry na večnú pubertu u starnúcich rockerov vynorí aj nečakaná sebareflexia a komorná nálada (Láska moja). Pozitívny dojem sa však rýchlo rozplynie, keď sa ozve gitarový riff a slová „Kto dokázal zahrať to čo Marian/ Kto dokázal vypiť viac než Marian/ Kto dokázal nejesť ako Marian/ Kto dokázal nespať ako Marian,“ a ešte to zaklincuje refrén „Marian je šaman“. Ak ešte náhodou neviete, o kom že to eláni spievajú, nič si z toho nerobte. Nevedel o tom ani terč Filanovho textu, hudobník a skladateľ Marián Varga.

V jednoduchých gitarových pesničkách sa občas objavia náznaky chytľavých melodických nápadov, ale recept na veľký hit je už dávnejšie zakopaný nevedno kde. Zúfalé to začína byť, keď sa päťdesiatroční pokúšajú písať hudbu pre osemnásťročných: „Keď ju nežne stlačím stehnami/ zavrčí že stačí/ že nedá mi,“ „Nakoniec skončila s depkou jak hovado“ alebo „Vyhulená hnusná gandža, mokrý igelit“.

Verní poslucháči sa ale tešia: „A tak jsem si zazpívala, pobřečela, místy se i zasmála, místy jsem začala nebezpečně přemýšlet,“ napísala o prvých pocitoch z Tretieho oka česká fanúšička skupiny na jej webstránku. Podľa slov vydavateľa sa z albumu len za prvý deň predalo viac než 20-tisíc kópií. Napriek tomu, že sa nepochybne zrodil bestseller, po ďalšej nahrávke túžia momentálne asi už len najskalnej-ší fanúšikovia. Elán, zdá sa, spoločný elán vyplytval megakoncertom a „tretím okom“ sa na záver kariéry len pokúsil zabrániť postupujúcemu šedému zákalu.

Elán: Tretie oko *m BMG 2003 m 14 skladieb m 54:32