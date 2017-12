Nezávislí filmári protestujú proti pravidlám Oscarov

LOS ANGELES - Viac ako stoštyridsať filmových tvorcov, medzi nimi aj významné osobnosti ako Robert Redford, Martin Scorsese a Tom Tykwer, protestujú formou inzerátu, ktorý vyšiel v najnovšom čísle magazínu Variety, proti novým pravidlám udeľovania filmove

14. okt 2003 o 13:00

j ceny Oscar. Otvorený list je zameraný predovšetkým proti zákazu posielať videokazety alebo DVD so súťažným filmom členom odborných jury, ako nedávno rozhodla americká filmová akadémia.

Zákazom chce akadémia zabrániť možnosti, aby úplne nové filmy boli počas zasielania poštou ilegálne skopírové a potom predávané na čiernom trhu, ako sa to podľa mnohých názorov deje. Na posúdenie filmu by mali členovia jury nabudúce chodiť iba do kina.

Protestujúci filmoví tvorcovia sa však obávajú, že tým budú diskriminované nekonvenčné snímky bez hviezdneho obsadenia. Tie sa premietajú iba v niekoľkých alternatívnych kinách, takže členovia jury budú mať problém ich vidieť, ak si vôbec dajú tú námahu. Akciu podporujú aj niektorí ich európski kolegovia ako Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Lasse Hallström či Thomas Vinterberg. (čtk)