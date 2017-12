Gott zažiaril na koncerte Alexandrovovcov v Kremli

MOSKVA - Búrlivý aplauz vyvolal v nedeľu večer vo vypredanej koncertnej sieni Kremeľského štátneho paláca český spevák Karel Gott, ktorý vystúpil ako jediný zahraničný hosť Akademického súboru piesní a tanca A. V. Alexandrova.

14. okt 2003 o 11:00

Na jubilejnom koncerte Alexandrovovcov pri príležitosti 75. výročia založenia súboru zaspieval Gott obľúbenú ruskú Kalinku. Jeho vystúpenie nadšene prijalo skoro šesťtisíc divákov. „Bol to sviatok. Bolo to niečo úžasné. V podstate sa to už nikdy asi nebude opakovať,“ povedal Gott tesne po koncerte. Pôvodne sa očakávalo, že český slávik zaspieva dve skladby. „Zaspieval som iba Kalinku. Bol som však trochu indisponovaný,“ posťažoval sa Gott, ktorý do Moskvy doletel prechladnutý. (čtk)