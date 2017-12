Skupina Blue nahrala hit so Steviem Wonderom a Angie Stonovou

Londýn 14. októbra (TASR) - Populárna britská chlapčenská skupina Blue sa zrejme rozhodla pokračovať v spolupráci so skúsenejšími hviezdami zo svojej ...

14. okt 2003 o 16:00 TASR

Londýn 14. októbra (TASR) - Populárna britská chlapčenská skupina Blue sa zrejme rozhodla pokračovať v spolupráci so skúsenejšími hviezdami zo svojej brandže.

Po úspešnom hitovom singli Sorry Seems To Be the Hardest Word s Eltonom Johnom, ktorý niekoľko mesiacov obsadzoval prvé priečky hitparád, sa štvorčlenná skupina rozhodla pre spoluprácu so Steviem Wonderom a soulovou divou Angie Stonovou.

Duncan, Simon, Anthony a Lee nahrali novú verziu Wonderovho hitu zo 70. rokoch - Signed, Sealed, Delivered Iďm Yours. Pieseň bude zahrnutá do nového tretieho očakávaného albumu skupiny Blue s názvom Guilty. Album by mal vyjsť 3. novembra tohto roku vo vydavateľstve Innocent Records. Samostatný singel by mal vyjsť v decembri a mal by tak zavŕšiť nepochybne najúspešnejší rok kapely.

Blue ešte v septembri odcestovali do Los Angeles na nahrávanie piesne a nafilmovanie videoklipu. "Nahrávanie so Stevom bolo jedinečnou skúsenosťou. Splnil sa nám sen, pretože tento muž je hudobnou legendou," vyhlásil Simon.

12 mic juh