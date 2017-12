BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Partnerská kríza medzi hercom Benom Affleckom a herečkou Jennifer Lopezovou je pravdepodobne zažehnaná. Pár po prvýkrát od stroskotanej svadby navštívil Chris Affleckovú.

14. okt 2003 o 18:25 SITA

"Pre Bena jeho matka veľmi veľa znamená," povedal jeden jeho priateľ a práve to, že ju navštívila aj Jennifer je "určite dobré znamenie". Možné je však aj to, že dvojica navštívila Boston, aby uvidela zápas medzi domácim mužstvom Red Sox a New York Yankees, čo sú obľúbené baseballové kluby práve Bena a Jennifer. Z víťazstva sa po zápase nakoniec radovalo mužstvo z New Yorku.