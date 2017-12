Yoko Ono tvrdí, že Lennonov duch na ňu stále dozerá

Londýn 14. októbra (TASR) - Aj 23 rokov po zastrelení Johna Lennona pred ich newyorským bytom je Yoko Ono presvedčená: "Stále spolupracujeme."

15. okt 2003 o 13:00 TASR

"Cítim, že sme ako dvaja vojaci na bojisku pochodujúci na melódiu Dajme mieru šancu. A stále tak robíme," uviedla Lennonova vdova v rozhovore počas návštevy Londýna v rámci uvedenia nového DVD s titulom Lennon Legend. "Keď som robila toto DVD, cítila som, akoby tam bol."

Bolesť z Lennonovej smrti jej stále vidno na tvári, no Yoko Ono sa dokázala vyrovnať s výčitkami fanúšikov, ktorí ju obviňovali z rozpadu Beatles.

Jej vzťah s bývalým bítlom Paulom McCartneym však zjavne nie je dobrý ani po všetkých tých rokoch. "Niekedy zakopeme vojnovú sekeru a niekedy ju znova vykopeme. Zakaždým má niečo, s čím vyrukuje. To je v poriadku. Je to jeho štýl a to je on," zhodnotila Yoko Ono svoj vzťah s McCartneym.

Nové DVD, ktoré dnes v Londýne predstavili novinárom, zahŕňa 20 Lennonových nahrávok, nepublikované filmové nahrávky a dokonca aj nejaké domáce snímky, ktoré oživujú spomienky.