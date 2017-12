Olympic oslavuje štyridsiatku

BRATISLAVA – Skupina Olympic sa štyridsiate výročie svojej existencie rozhodla osláviť impozantne. Okrúhle narodeniny oslávila už v Prahe pred osemnásťtisícovým publikom a koncert si chce zopakovať aj pred slovenským publikom – 25. októbra sa preds

15. okt 2003 o 12:00

Líder Olympicu Petr Janda s basgitaristom Milanom Broumom (v popredí) počas autogramiády. FOTO – TASR

BRATISLAVA – Skupina Olympic sa štyridsiate výročie svojej existencie rozhodla osláviť impozantne. Okrúhle narodeniny oslávila už v Prahe pred osemnásťtisícovým publikom a koncert si chce zopakovať aj pred slovenským publikom – 25. októbra sa predstaví aj so s svetelným parkom a zadnou projekciou v bratislavskej Inchebe.

„Štyridsaťročná kariéra hudobníka mi priniesla naozaj všetko. Radosť, bôľ, žiaľ, pocit neskutočného šťastia, sprevádza ma v podstate celý život. Mal som dvadsať, keď som začínal v Olympicu. V dvadsiatich štyroch som sa prvýkrát oženil, o rok neskôr sa mi narodil syn, v tridsiatich dvoch dcéra a potom nasledovali ďalšie peripetie môjho osudu. Zomrela mi prvá manželka, znovu som sa oženil a v roku 1992 sa narodila druhá dcéra. Rok predtým mi zomrel syn. Takže život mám pomerne pestrý,“ povedal frontman skupiny Petr Janda pre TASR v bratislavskom Poluse počas pondelkovej autogramiády novej biografie Vzpomínky plíživé aneb Jasná zpráva o Olympicu, ktorá vychádza v týchto dňoch. Kniha obsahuje rozhovory s bývalými aj súčasnými členmi skupiny, 250 fotografií a je už štvrtou v poradí.

Mnohí si spomínajú, že Olympic sa aktívnym hraním lúčili už pred desiatimi rokmi v PKO, ale po krátkej pauze sa Janda a spol. rozhodli pokračovať. „Budúcnosť je neistá, som s ňou, ako spievam v jednej pesničke, ale rozhodne to nebalíme. Teraz nám vyjde nový album, máme zodpovednosť k fanúšikom, takže na budúci rok budeme cestovať s novou platňou,“ vysvetľuje spevák, skladateľ a gitarista, jediný pôvodný člen Olympicu.

Ďalším matadorom kapely je basgitarista Milan Broum. Ten sa stal členom skupiny až v roku 1975.

História skupiny sa začala v prvej polovici šesťdesiatych rokov, keď pôsobili ako sprievodná skupina sólových rokenrolových spevákov. Hudobní kritici i fanúšikovia si cenia ich prvé dve platne Želva (1968) a Pták Rosomák (1969). Svoju druhú slávnu éru si skupina prežila s albumami Prázdniny na zemi (1980) a Ulice (1981). Nový album skupiny Dám si tě klonovat vychádza v polovici novembra.

Na koncerte v Bratislave zaznejú najväčšie hity ako Želva, Snad jsem to zavinil já, Slzy tvý mámy, Otázky, Já, Jednou, Jako zamlada, Osmý den, Dynamit, Dej mi víc své lásky či Jasná zpráva. Ako predkapela sa predstavia košickí The Backwards. Do 17. októbra sa lístky predávajú v cene 250 Sk na státie a 300 Sk na sedenie. Po tomto termíne zdražia na 300, respektíve 400 slovenských korún.

