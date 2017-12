Rómski fotografi z osád predstavia svoj pohľad na svet

PUTOVNÁ VÝSTAVA RÓMSKI FOTOGRAFI NAVŠTÍVI OD PIATKA DO SOBOTY ŠESŤ OSÁD V PREŠOVSKOM KRAJI, NESKÔR BY MALA ÍSŤ AJ DO BRUSELU

BRATISLAVA 15. októbra (SITA) - Pohľad na svet rómskych osád očami ich obyvateľov ponúkne v piatok a v sobotu fotografická výstava Rómski fotografi v osvetových centrách ZOR v šiestich rómskych osadách ...

15. okt 2003 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 15. októbra (SITA) - Pohľad na svet rómskych osád očami ich obyvateľov ponúkne v piatok a v sobotu fotografická výstava Rómski fotografi v osvetových centrách ZOR v šiestich rómskych osadách v Prešovskom kraji. Prehliadku otvoria v piatok od 11:00 do 12:00 v Stráňach pod Tatrami, následne od 14:30 do 15:30 vo Výbornej a od 18:00 do 19:00 v Podhoranoch. Snímky od Rómov, čo po prvý raz v svojom živote držali v rukách fotoaparát, poputujú v sobotu od 10:00 do 11:00 do osvetového centra ZOR v Jurskom, od 16:00 do 17:00 do Sabinova a nakoniec ich vystavia od 19:00 do 20:00 v osvetovom centre ZOR v Bystrých pri Vranove. Hosťami výstavy budú Laura Bergová, kultúrna atašé Veľvyslanectva USA v SR a Ľubomíra Slušná, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Fotografie by sa po ich premiére v osadách mali prezentovať aj v Bruseli a v ďalších hlavných mestách krajín Európskej únie (EÚ).

Šesť osvetových centier ZOR otvorila v spomínaných rómskych osadách počas septembra ACEC v spolupráci s Komunitným centrom ZOR z Kežmarku. Cieľom centier je vytvorenie fungujúcej spolupráce medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, miestnou samosprávou a ďalšími inštitúciami. Centrá sa venujú najmä zdravotnému poradenstvu a vzdelávaniu - bezplatne poskytujú lekárske poradenstvo a formou takzvaných "malých rodinných škôl" zabezpečujú vzdelávanie pre deti i dospelých.

Projekt Rómski fotografi sa uskutočnil od júna do septembra v rámci komunikačných programov centier venovaných zmenám postojov Rómov k svojmu životu. Je unikátny tým, že po prvýkrát umožnil Rómom z osád po profesionálnom zaškolení zachytiť fotoaparátom svoj život v osade. Ich autori tak prostredníctvom dvojdňovej putovnej výstavy ponúknu vlastný pohľad na to, čo je pre nich zaujímavé a dôležité. Fotografie sú tak aj dokumentom o situácii časti rómskeho etnika na Slovensku.

Koncepciu projektu vypracovala prezidentka ACEC Ľubomíra Slušná a Pavol Demeš, riaditeľ German Marshall Fund pre strednú a východnú Európu. Odborným garantom projektu je umelecký fotograf Ľubomír Špirko.

Agentúru SITA informovala Alena Predná z Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).